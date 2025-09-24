Зустріч Зеленського і Путіна: Кремль висунув нову умову

Пєсков та Путін / © Associated Press

Реклама

У Кремлі зробили нову заяву щодо можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков, передають РосЗМІ.

Він підкреслив, що Путін зберігає готовність до таких переговорів. Проте, як зазначається, є важливе застереження.

Реклама

Умова від Москви

За словами Пєскова, без належної попередньої підготовки зустріч двох лідерів перетвориться на «піар-акцію, приречену на провал». Ця заява підкреслює позицію Кремля, яка полягає у необхідності попереднього узгодження ключових питань перед тим, як лідери вийдуть на особистий контакт.

Що це означає

Заява Пєскова фактично свідчить про те, що Москва не готова до прямого діалогу, який міг би призвести до негайних рішень. Кремль наполягає на тому, щоб основні домовленості були досягнуті на рівні експертних груп чи переговорників, а зустріч лідерів лише закріпила б уже узгоджені компроміси. Це кардинально відрізняється від позиції Києва, який неодноразово закликав до прямих переговорів без попередніх умов, щоб зупинити війну.

Нагадаємо, в інтерв’ю Fox News президент України Володимир Зеленський повідомив, що Кремль відмовляється від переговорів. За словами Зеленського, Україна та її союзники неодноразово пропонували нейтральні країни для зустрічі з Путіним.

Серед варіантів були як європейські держави, такі як Австрія та Швейцарія, так і країни Близького Сходу — Туреччина, Саудівська Аравія та Катар. Зеленський підкреслив, що Україна готова навіть до діалогу в Казахстані, але відкидає пропозицію Кремля провести зустріч у Москві. Це, на його думку, є лише спробою відтягнути переговори.