Путін та Зеленський

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Можлива особиста зустріч президента України Володимира Зеленського з керівником Кремля Володимиром Путіним стане початком масштабної російської кампанії з дезінформації, до якої Києву слід готуватися заздалегідь.

Про це для телеканалу «Київ24» заявив політолог і директор Інституту світової політики Євген Магда.

Що станеться після зустрічі Зеленського і Путіна

За словами експерта, Росія почне інформаційну атаку одразу після початку зустрічі. Україні та її партнерам не слід сподіватися на чесну дипломатію з боку РФ.

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«Якщо ми раптом вийдемо на зустріч Зеленського і Путіна, ми маємо бути готові до того, що як тільки за ними закриються двері, почнеться дуже потужна інформаційна атака. Дезінформаційна атака Росії. Для мене особисто це аксіома. І тому ми маємо бути до цього готові», — зуважив Магда.

Політолог зазначає, що Європа та президент США Дональд Трамп зараз активно закликають до компромісів і хочуть повернути РФ до переговорів. Проте переконати Кремль не вдасться, адже Путін не зважає на величезні втрати своєї армії та інакше сприймає реальність.

«Питання в тому, що Путін не живе в раціональному світі. Розумієте? Він живе в світі ірраціональному. І для нього цифри російських втрат, вони нічого не значать. Він же говорить про те, що „ми продовжуємо наступати“ по всіх напрямах» — зауважив Євген Магда.

Директор Інституту світової політики підсумував, що за таких умов будь-які міжнародні дипломатичні кроки мають бути спрямовані не на створення ілюзії готовності Москви до реального миру, а виключно на посилення санкційного та військового тиску Заходу на РФ.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Зеленський вперше написав відкритого листа Путіну. Він, зокрема, заявив, що повномасштабна війна стала наслідком політичного вибору Кремля.

Потім Володимир Путін заявив, що вранці 5 червня ознайомився з листом від президента України Володимира Зеленського. За словами Путіна, він не мав багато часу на детальний аналіз документа, тому прочитав його побіжно.

Після цього Зеленський заявив, що російська сторона вкотре продемонструвала небажання припиняти війну проти України. А останні заяви Кремля свідчать про слабкість його позиції та розчаровують світову спільноту.

У свою чергу, Дональд Трамп заявив, що Зеленський і Путін мають «самі домовлятися» про мир. Президент США впевнений, що війну буде вирішено, і заявив про свою роль у цьому.

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