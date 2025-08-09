Роман Безсмертний / © УНІАН

Зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Путіним у поточних умовах є неможливою. Причина — неготовність Москви до такого діалогу.

Про це заявив історик і дипломат Роман Безсмертний в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

На його думку, сама ідея зустрічі — це правильний тактичний інструмент, який Україна та США вже активно використовують у дипломатичній грі.

«І ми бачимо, що Трамп (президент США Дональд Трамп. — ред.) ним зіграв вже. Він відступив, він сказав „ні“», — зазначив Безсмертний, коментуючи спростування тези про те, що зустріч Трампа з Путіним має передувати його розмові із Зеленським.

Дипломат наголосив, що саме Україна фактично надала цей інструмент американському лідеру, а це свідчить про зростання взаєморозуміння між Києвом, Вашингтоном та європейськими столицями.

«Це означає, що між Україною, Європою та США вперше з’явилося „ми“. І буде дуже погано, якщо ця спільність розвалиться», — зауважив він.

Безсмертний переконаний, що потенційна зустріч між Трампом і Путіним залежатиме виключно від кроків з боку Кремля, і тому може відбутись не скоро.

«Санкції США, скоріше за все, також будуть підв’язані під те, що буде робити (або не робити) Путін. Будуть кроки — санкції будуть віддалятися, але не зніматися. Не буде кроків — санкції будуть підтискатися», — пояснив він.

Щодо можливої особистої зустрічі Зеленського з Путіним, то, на думку експерта, вона наразі виключена.

«Це той випадок, коли виною є Кремль. Бо Зеленський готовий до зустрічі, а Кремль не готовий, він не може допустити цієї зустрічі», — підсумував Безсмертний.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня у американському штаті Аляска.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».