ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
2 хв

Зустріч Зеленського і Путіна наразі неможлива — Безсмертний

Дипломат Роман Безсмертний заявив, що Кремль не готовий до зустрічі з президентом України.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Роман Безсмертний

Роман Безсмертний / © УНІАН

Зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Путіним у поточних умовах є неможливою. Причина — неготовність Москви до такого діалогу.

Про це заявив історик і дипломат Роман Безсмертний в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

На його думку, сама ідея зустрічі — це правильний тактичний інструмент, який Україна та США вже активно використовують у дипломатичній грі.

«І ми бачимо, що Трамп (президент США Дональд Трамп. — ред.) ним зіграв вже. Він відступив, він сказав „ні“», — зазначив Безсмертний, коментуючи спростування тези про те, що зустріч Трампа з Путіним має передувати його розмові із Зеленським.

Дипломат наголосив, що саме Україна фактично надала цей інструмент американському лідеру, а це свідчить про зростання взаєморозуміння між Києвом, Вашингтоном та європейськими столицями.

«Це означає, що між Україною, Європою та США вперше з’явилося „ми“. І буде дуже погано, якщо ця спільність розвалиться», — зауважив він.

Безсмертний переконаний, що потенційна зустріч між Трампом і Путіним залежатиме виключно від кроків з боку Кремля, і тому може відбутись не скоро.

«Санкції США, скоріше за все, також будуть підв’язані під те, що буде робити (або не робити) Путін. Будуть кроки — санкції будуть віддалятися, але не зніматися. Не буде кроків — санкції будуть підтискатися», — пояснив він.

Щодо можливої особистої зустрічі Зеленського з Путіним, то, на думку експерта, вона наразі виключена.

«Це той випадок, коли виною є Кремль. Бо Зеленський готовий до зустрічі, а Кремль не готовий, він не може допустити цієї зустрічі», — підсумував Безсмертний.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня у американському штаті Аляска.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie