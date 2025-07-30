Зустріч Зеленського і Путіна: Подоляк назвав ключові умови для переговорів

Президент Росії Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський

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Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним можлива за умови посилення санкцій та обмеження пересування найближчого оточення глави Кремля.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк на YouTube.

«Імовірність безумовно існує (зустрічі між Зеленським, Путіним, Ердоганом і Трампом — ред.), якщо санкції почнуть працювати. Знову ж таки, не заяви, а санкції почнуть працювати, і ціна війни буде різко зростати для Росії і для оточення Путіна», — вважає він.

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За його словами, для проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським необхідно також обмежити пересування близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна по світу.

«Це може спрацювати і змусити Путіна на зустріч для того, щоб зафіксувати статус-кво, який є на сьогодні», — вважає радник керівника ОП.

За словами Михайла Подоляка, це не означає, що президент РФ Володимир Путін готовий припинити війну — вона фактично буде заморожена, але Кремль продовжить шукати шляхи для відновлення бойових дій.

Водночас він звернув увагу на активну роль президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в мирному процесі. Подоляк зазначив, що якщо зустріч лідерів України, Росії та США відбудеться в Туреччині, а Ердоган виступить модератором, це значно посилить регіональний вплив Анкари і покращить міжнародний статус турецького президента. За словами Подоляка, така роль також може сприяти політичному консенсусу всередині Туреччини.

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«Тому що Ердоган — глобальний лідер, модератор — закінчує війну, яка негативно впливає на прибутки, наприклад, у межах Чорноморської акваторії, Туреччини тощо», — уточнив він.

Михайло Подоляк заявив, що Володимир Зеленський прагне зустрітися безпосередньо з Володимиром Путіним, адже російські переговірники, як Володимир Мединський та Сергій Лавров, не мають повноважень для ухвалення рішень. Подоляк вважає, що переговори у форматі за участю лідерів США або Туреччини дадуть змогу домогтися конкретних зобов’язань, які у разі невиконання матимуть серйозні наслідки для РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявляв, що російській лідер Володимир Путін погодиться на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським тільки у разі, якщо перед цим досягне попередньої домовленості з Дональдом Трампом.

Окрім того, дипломат, колишній посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Олександр Левченко вважає, що під час свого майбутнього візиту до Китаю американський лідер Дональд Трамп може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, що потенційно відкриє шлях до подальших переговорів між лідерами в Туреччині.

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