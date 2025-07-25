Зустріч Зеленського і Путіна: президент заявив про сигнали з Москви

Володимир Путін і Володимир Зеленський. / © ТСН.ua

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Україна давно публічно заявляє можливу зустріч президента Володимир Зеленського та “фюрера” РФ Володимира Путіна. Втім, лише зараз зі сторони Москви почали звучати такі ж сигнали.

Про це заявив глава держави під час спілкування з журналістами.

“Нам потрібно закінчення війни, яке починається, напевно, з зустрічі лідерів. По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда (порядок денний - РЕд.) такої зустрічі – зустрічі на рівні лідерів. Ми піднімаємо це питання публічно завжди. Вони зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі”, - висловився Зеленський.

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Президент висловив припущення, що багато вдалося добитись "деякими кроками на території Росії, деякими операціями".

“Багато речей, окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це”, - додав український лідер.

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