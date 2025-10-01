Зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі зробили цікаву заяву

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Прессекретар президентa РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустрiч росiйського диктатора Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським можлива, але є нюанси.

Заяву Пєскова публікують російські пропагандисти.

«Зустріч Путіна та Зеленського може бути підготовлена ​​лише шляхом процесу на експертному рівні, наголосив Пєсков. Росія залишається відкритою для врегулювання української кризи через дипломатичні переговори та політичні контакти. Однак у переговорному процесі Росії та України виникла пауза», — зазначив він.

Нагадаємо, Пєсков заявив, що усі запропоновані українською стороною країни для переговорів на рівні лідерів «неприйнятні» для агресорки Росії.

Раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що наразі не здійснюється підготовка до зустрічі Зеленського і Путіна.

«Путін готовий зустрітися із Зеленським, коли буде готовий порядок денний для саміту. Але цей порядок денний наразі узагалі не готовий. Як ми можемо зустрічатися з людиною, яка відмовляється від усього й при цьому вдає з себе лідера?» — зазначив він.

Зеленський заявив, що питання завершення війни має вирішуватися на рівні лідерів України та РФ. Утім, росіяни роблять усе, щоб такі переговори не відбулися.