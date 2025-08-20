Зустріч Зеленського і Путіна: в Лукашенка виступили з цікавою ініціативою

Олександр Лукашенко. / © Associated Press

Білорусь готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та президента-диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це заявила прессекретарка самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт.

З її слів, Мінськ готовий прийняти такий саміт, “якщо це потрібно для забезпечення миру”. Речниця “президента” також зауважила, що це питання під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп та Олександр Лукашенко не обговорювали.

"Білорусь на роль посередника не напрошувалась і не напрошується, але якщо це потрібно для миру в нашій братській республіці - ми готові організувати будь-яку зустріч", - сказала Ейсмонт.

Нагадаємо, після зустрічей у Білому домі між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, європейськими лідерами - очільник Білого дому заявив про потенційну зустріч українського лідера та диктатора РФ. В Москві кажуть, мовляв, готові до переговорів у різних форматах, але “треба будь-які контакти за участю перших осіб готувати гранично ретельно”.

Наразі обговорюється місце проведення. Відомо, що зокрема Женева і Відень готові прийняти ці переговори. Серед варіантів також були Угорщина та італійський Рим. ЗМІ також інформували, що Путін запропонував Москву - як місце зустрічі із Зеленським. Український лідер від такої ідеї відмовився.