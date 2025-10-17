ТСН у соціальних мережах

Зустріч Зеленського і Трамп: стала відома година

Згідно з розкладом очільника Білого дому, зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа відбудеться у неформальному форматі.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © Getty Images

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбудеться 17 жовтня о 20:00.

Про це свідчить інформація в розкладі очільника Білого дому.

Зеленський і Трамп зустрінуться о 20:00 за київським часом. Розмова президентів відбудуться у неформальній атмосфері за обідом та буде закритою для преси.

Нагадаємо, президент України анонсував, що під час свого візиту до США він зустрінеться з очільником Білого дому та проведе переговори з конгресменами. Ключовими темами дискусій стануть посилення ППО та надання Україні нових далекобійних спроможностей. За даними медіа, йтиметься про далекобійні крилаті ракети Tomahawk.

За даними Bloomberg, Зеленський на зустрічі з Трампом запропонує США технології безпілотників і газові угоди в обмін на системи Patriot та ракети Tomahawk. Київ підготував «військовий та економічний компонент» для забезпечення життєво необхідної підтримки.

До слова, 16 жовтня Трамп провів двогодинну телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами, президента США, вони домовилися зустрітися в Будапешті, щоб «покласти край цій „безславній“ війні між Росією та Україною».

