Політика
560
1 хв

У Вашингтоні почалась зустріч Зеленського і Трампа — перші подробиці

Президент США зустріч свого українського колегу у Білому домі.

Ірина Ігнатова
Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп / © скриншот з відео

У п’ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні почалася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це стало відомо з трансляції зустрічі президентів.

Дональд Трамп щойно привітав Володимира Зеленського у Білому домі, і український лідер сподівається отримати від США нові ракети великої дальності. Важливою подією цієї зустрічі є запланований саміт Трампа з Володимиром Путіним, про який було досягнуто згоди під час двогодинної телефонної розмови буквально вчора.

Переговори пройдуть за закритим двостороннім обідом без доступу преси.

Нагадаємо, Зеленський можливо намагатиметься переконати Трампа надати Україні далекобійні ракети «Томагавк». Проте, раптова домовленість про саміт Трампа з Путіним у Будапешті робить цю місію майже нездійсненною.

Новина доповнюється
