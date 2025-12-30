Переговори у Флориді підсилили позиції Путіна: CNN про тривожний підтекст зустрічі Трампа і Зеленського

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. / © Офіс президента України

Реклама

Зустріч у Флориді між президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським, здавалося, була однією з найкращих. Це були їхні шості переговори за рік. Протягом цього часу стосунки між Києвом і Вашингтоном загострилися і потребували ретельного відновлення.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Видання наголошує, що цього дня Зеленський був одягнений у чорний компромісний костюм, який він носив у Білому домі в жовтні. Трамп назвав зустріч «чудовою» та запитав, чи сподобалася їжа йому та його генералу їжа, якою їх частували на обіді в резиденції Мар-а-Лаго. Це було зовсім не схоже на відкрите приниження українського лідера, яке відбулося в Овальному кабінеті в лютому цього року.

Реклама

«І все ж, під маскою ввічливості, звучала риторика президента США, яка натякала на те, що його позиція за замовчуванням на переговорах все ще полягає в тому, щоб тиснути на Київ, одночасно заспокоюючи Москву», — йдеться у матеріалі.

Територіальне питання

Зазначається, щодо найскладнішого питання з усіх — території — Трамп у якийсь момент натякнув, що її все одно можуть «забрати» найближчими місяцями, запитуючи: «чи краще вам укласти угоду зараз?». Ця фраза, зауважує CNN, була схожою на заяву помічника Кремля Юрія Ушакова, який підсумував розмову між Володимиром Путіним і Трампом трохи раніше: «Враховуючи ситуацію на передовій, для української влади було б логічно негайно ухвалити це рішення щодо Донбасу».

Заяву американського президента запам’ятали у Кремлі. Речник Путіна Дмитро Пєсков наголосив, мовляв, Трамп, «мабуть, нагадав їм (українській стороні), що Україна втрачає землі і продовжуватиме їх втрачати».

«Кремль і так був упевнений у своїй здатності вплинути на президента США. Напередодні саміту на Алясці у серпні європейські лідери наполегливо працювали над тим, щоб переконати Трампа в необхідності припинення вогню перед мирними переговорами, що Москва завжди відкидала. Зрештою, саме Путін переміг у цій суперечці. Понад чотири місяці потому Трамп, схоже, все ще підтримує його точку зору», — йдеться у матеріалі.

Реклама

Тим часом Україна, пише CNN, виглядає дедалі відкритішою до обговорення територіальних поступок. Зокрема, Зеленський чітко дав зрозуміти, що відмова від території або зміна її статусу, ймовірно, вимагатиме проведення референдуму. Однак цього, за його словами, не може відбутися без угоди про припинення вогню тривалістю щонайменше 60 днів.

У статті зауважують, що відсутність припинення вогню означає відсутність референдуму, а відсутність референдуму може означати відсутність територіальних поступок з боку України та, зрештою, відсутність угоди.

Тим часом президент США Дональд Трамп описував диктатора Путіна як «дуже хорошого» у питанні Запорізької атомної електростанції, яку Росія захопила у березні 2022-го і від того часу окупувала.

Гарантії безпеки

Щодо іншого критично важливого для України питання, то відбувся невеликий крок вперед, пише видання. Йдеться про гарантії безпеки.

Реклама

Зауважимо, що досі Київ мав лише усні гарантії участі США у післявоєнних гарантіях безпеки, після того, як Трамп змінив свою позицію у серпні. Тепер ці гарантії письмові — хоча й мають 15-річний термін дії, який Зеленський хоче продовжити, і все ще потребують схвалення Конгресу. Гарантії не означатимуть присутність американських військ на місцях, але принаймні буде підтримка для Європи, якщо вона вирішить направити свої.

«Поки Росія та Україна не зможуть зібратися для прямих переговорів, які можуть відбутися в січні після чергового кола обговорень із союзниками, все це гіпотетично. Ця перспектива здалася ще більш віддаленою після того, як очільник МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Київ в атаці на одну з резиденцій Путіна, пообіцявши, що Москва „перегляне“ свою переговорну позицію. Зеленський відкинув це твердження як „чергову брехню“, — пише CNN.

Крім того, у Кремлі знову заявили, що Росія хоче «виведення збройних сил режиму з Донбасу за межі своїх адміністративних кордонів». Це включає територію, яку РФ не змогла окупувати майже чотири роки війни.

«І все ж у цьому нині значною мірою передбачуваному циклі не можна виключати раптових змін. У жовтні розчарований Трамп запровадив санкції проти російських нафтових гігантів, що призвело до падіння цін на російську нафту до найнижчого рівня від моменту вторгнення в лютому 2022-го», — наголошується у статті.

Реклама

Нагадаємо, раніше видання CNN назвало основні моменти нової зустрічі Зеленського і Трампа, яка відбулася 28 грудня в особистій резиденції американського лідера в Мар-а-Лаго (Флорила). Обидва президенти наголосили, що процес складний та займе більше часу. Ба більше, Трамп, незважаючи на ні що, висловив відносно прихильне ставлення до позицій агресорки Росії, але також похвалив Зеленського і вкотре наголосив, мовляв, впевнений, що мир близько.