Зустріч Зеленського і Трампа була дуже змістовною — джерела в ОП
Зустріч лідерів двох країн представники України назвали однією з найважливіших за увесь час.
Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа пройшла дуже змістовно.
Про це повідомляють джерела в команді українського президента.
«Є, що опрацювати додатково, але це одна з найважливіших зустрічей за увесь час», — сказав представник української команди.
Раніше повідомлялося, що зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді завершилася, після переговорів вони проводять відеоконференцію з європейськими лідерами.
Перед переговорами із Зеленським президент США провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.
Згодом у Кремлі розповіли, про що говорив російський диктатор із президентом США.