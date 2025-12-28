ТСН у соціальних мережах

Політика
347
1 хв

Зустріч Зеленського і Трампа була дуже змістовною — джерела в ОП

Зустріч лідерів двох країн представники України назвали однією з найважливіших за увесь час.

Богдан Скаврон
Зеленський і Трамп

Зустріч президента України Володимира Зеленського президента США Дональда і Трампа / © Associated Press

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа пройшла дуже змістовно.

Про це повідомляють джерела в команді українського президента.

«Є, що опрацювати додатково, але це одна з найважливіших зустрічей за увесь час», — сказав представник української команди.

Раніше повідомлялося, що зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді завершилася, після переговорів вони проводять відеоконференцію з європейськими лідерами.

Перед переговорами із Зеленським президент США провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Згодом у Кремлі розповіли, про що говорив російський диктатор із президентом США.

347
