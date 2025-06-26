Зустріч Зеленського і Трампа: експерт розповів, коли Україна відчує реальні зміни

Трамп та Зеленський / © ТСН.ua

Дипломатичні переговори часто будуються не на публічних обіцянках, а на сигналах, які потім реалізуються в конкретних рішеннях стосовно США та України.

Про це розповів колишній представник України при ЄС Андрій Веселовський (2008–2010) розповів для КИЇВ24.

За його словами, дипломатія полягає в тому, що «країни не повідомляють про все, що вони домовилися загалом», однак «сигнали було сприйнято або оспорено, після чого в діалозі досягається погодження».

Веселовський проілюстрував це прикладом розмови з Дональдом Трампом:

«Ми подумаємо, скажемо: де знайти для вас цих патріотів… черга за патріотами надзвичайна».

Дипломат підкреслив, що США — величезна держава з багатьма зовнішніми зобов’язаннями, тож Україна «раптово впала їй на голову», але згодом сторони «поступово розбираються».

Веселовський зазначив, що хоч конкретних подробиць поки й немає («вони не погодилися, я вам дам три, а ви мені — п’ять»), вже зрозуміло: між сторонами з’явилася «спільна платформа», а подальші результати стануть очевидними «протягом найближчих місяців».

Цей підхід демонструє, що дипломатія — це не лише публічні декларації, а й тонка гра домовленостей, які формуються поступово й потім реалізуються практично.

Веселовський наголосив, що саме так працюють складні міжнародні діалоги — на основі сигналів, а не повного прозорого звіту.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі президент України Володимир Зеленський окреслив актуальну ситуацію на фронті, підкресливши, що вона аж ніяк не виграшна для Росії.

Також Зеленський поінформував про підсумки перемовин у Стамбулі та процес обміну полоненими й загиблими, окремо наголосивши на маніпуляціях з боку РФ щодо тіл загиблих українських військових.

Крім того, у центрі уваги були питання військової співпраці між Україною та США, зокрема постачання американських систем ППО для захисту українських міст.

Сторони також обговорили перспективи спільного виробництва безпілотників.