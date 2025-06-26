ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2298
Час на прочитання
2 хв

Зустріч Зеленського і Трампа: експерт розповів, коли Україна відчує реальні зміни

Україна й США передають один одному сигнали за лаштунками, які закріплюються у подальших домовленостях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Трамп та Зеленський

Трамп та Зеленський / © ТСН.ua

Дипломатичні переговори часто будуються не на публічних обіцянках, а на сигналах, які потім реалізуються в конкретних рішеннях стосовно США та України.

Про це розповів колишній представник України при ЄС Андрій Веселовський (2008–2010) розповів для КИЇВ24.

За його словами, дипломатія полягає в тому, що «країни не повідомляють про все, що вони домовилися загалом», однак «сигнали було сприйнято або оспорено, після чого в діалозі досягається погодження».

Веселовський проілюстрував це прикладом розмови з Дональдом Трампом:

«Ми подумаємо, скажемо: де знайти для вас цих патріотів… черга за патріотами надзвичайна».

Дипломат підкреслив, що США — величезна держава з багатьма зовнішніми зобов’язаннями, тож Україна «раптово впала їй на голову», але згодом сторони «поступово розбираються».

Веселовський зазначив, що хоч конкретних подробиць поки й немає («вони не погодилися, я вам дам три, а ви мені — п’ять»), вже зрозуміло: між сторонами з’явилася «спільна платформа», а подальші результати стануть очевидними «протягом найближчих місяців».

Цей підхід демонструє, що дипломатія — це не лише публічні декларації, а й тонка гра домовленостей, які формуються поступово й потім реалізуються практично.

Веселовський наголосив, що саме так працюють складні міжнародні діалоги — на основі сигналів, а не повного прозорого звіту.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі президент України Володимир Зеленський окреслив актуальну ситуацію на фронті, підкресливши, що вона аж ніяк не виграшна для Росії.

Також Зеленський поінформував про підсумки перемовин у Стамбулі та процес обміну полоненими й загиблими, окремо наголосивши на маніпуляціях з боку РФ щодо тіл загиблих українських військових.

Крім того, у центрі уваги були питання військової співпраці між Україною та США, зокрема постачання американських систем ППО для захисту українських міст.

Сторони також обговорили перспективи спільного виробництва безпілотників.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie