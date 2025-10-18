Трамп і Зеленський / © Getty Images

Європейські лідери підтвердили свою підтримку України під час віртуальної розмови з президентом України Володимиром Зеленським після його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це пише CNN.

«Справедливий і тривалий мир для України — це єдиний спосіб назавжди зупинити вбивства, погодилися вони», — зазначив речник Даунінг-стріт.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також взяв участь у розмові.

«Подальші обговорення того, як вони можуть підтримати Україну напередодні та після припинення вогню, триватимуть цього тижня, зокрема під час розмови Коаліції бажаючих у п’ятницю, погодилися лідери», — додав речник.

Нагадаємо, 17 жовтня у Білому домі відбулася четверта зустріч президентів Зеленського і Трампа. Зеленський прилетів до Вашингтона з проханням про «Томагавки» і Patriot, щоб посилити тиск на Росію. Трамп змінив тон щодо України, назвавши її здатною «повернути всі території», але уникає жорстких зобов’язань, фокусуючись на дипломатії.

