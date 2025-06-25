Зустріч Зеленського і Трампа: хто був присутній під час розмови (фото)

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп / © Офіс президента України

Реклама

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа на полях саміту НАТО в Гаазі були присутні делегації українських та американських високопосадовців.

Фото цієї зустрічі поширили в Офісі президента України.

Серед присутніх з української сторони були міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова ОП Андрій Єрмак.

Реклама

© Офіс президента України

За словами Андрія Єрмака, зустріч була «тепла і конструктивна».

«Багато обговорили питань щодо майбутнього світової безпеки, проговорили шляхи завершення війни. Також говорили про оборону України та співпрацю, зокрема й економічну в рамках угоди», — написав голова ОП у своєму Telegram-каналі.

© Офіс президента України

Як видно на фото, в складі американської дедегації були, зокрема, міністр оборони Піт Гегсет та держсекретар США Марко Рубіо, які згодом супроводжували американського президента на пресконференції за підсумками саміту НАТО.

© Офіс президента України

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом вдалося охопити всі дійсно значимі питання.

Реклама

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі український лідер Володимир Зеленський був «дуже приємним». За словами американського президента він «просто хотів побачити, як у нього [президента Зеленського] справи».