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Зустріч Зеленського і Трампа: хто був присутній під час розмови (фото)
Голова ОП Андрій Єрмак запевнив, що зустріч українського та американського лідерів була «тепла і конструктивна».
Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа на полях саміту НАТО в Гаазі були присутні делегації українських та американських високопосадовців.
Фото цієї зустрічі поширили в Офісі президента України.
Серед присутніх з української сторони були міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова ОП Андрій Єрмак.
За словами Андрія Єрмака, зустріч була «тепла і конструктивна».
«Багато обговорили питань щодо майбутнього світової безпеки, проговорили шляхи завершення війни. Також говорили про оборону України та співпрацю, зокрема й економічну в рамках угоди», — написав голова ОП у своєму Telegram-каналі.
Як видно на фото, в складі американської дедегації були, зокрема, міністр оборони Піт Гегсет та держсекретар США Марко Рубіо, які згодом супроводжували американського президента на пресконференції за підсумками саміту НАТО.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом вдалося охопити всі дійсно значимі питання.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі український лідер Володимир Зеленський був «дуже приємним». За словами американського президента він «просто хотів побачити, як у нього [президента Зеленського] справи».