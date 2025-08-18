Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © ТСН.ua

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні 18 серпня має всі шанси стати набагато гіршою, ніж попередня — в лютому в Овальному кабінеті.

Таку думку висловив редактор відділу міжнародних справ Домінік Ваґхорн, інформує Sky News.

«Ця зустріч має всі шанси стати набагато гіршою, ніж попередня. Тепер ми маємо американського президента, який погодився з низкою ключових вимог Володимира Путіна«, — зазначив журналіст.

Він зауважив, що Трамп більше не вважає негайне припинення вогню важливим — так само, як і російський диктатор Володимир Путін. Президент США разом зі своїми радниками заявляють, що Росії можна довіряти, попри всі докази протилежного. А ще очільник Білого дому вимагає від Зеленського неможливого — віддати землі, які українські війська захищають цілих 11 років.

«Це демонструє разюче нерозуміння базових істин цього конфлікту: що Росії не можна довіряти і що українці не здадуть території, які ворог досі не захопив», — акцентував Ваґхорн.

За його словами, у трансатлантичному альянсі починає відкриватися прірва.

Європейські лідери і президент України бачать лише одну позитивну деталь: США начебто стали більш схильними брати участь у наданні гарантій безпеки після можливої мирної угоди, але говорять про це у вкрай розмитих формулюваннях.

За словами журналіста, європейці і Зеленський спробують переконати Трампа стати на їхній бік у дискусії, але розуміють: на кожному етапі американський лідер знову повертається до позицій, ближчих до Путіна.

На думку аналітика, якщо не вдасться уникнути чергового провалу — а це велике питання, — усе, ймовірно, зведеться до обіцянок провести ще зустрічі та продовжувати дипломатію, поки війна триває.

«А це означає, що гинутимуть нові й нові люди — як немовля і підліток, які загинули, коли путінські дрони вдарили по житловому будинку в Харкові вночі напередодні саміту», — зауважив Ваґхорн.

Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі Трамп проведе зустріч із Зеленським тет-а-тет, після якої до них приєднаються лідери європейських країн, Єврокомісії та НАТО.

За інформацією дипломатів, під час розмови президент США може наполягати, аби український лідер погодився віддати Росії повний контроль над Донбасом. Натомість російський диктатор нібито готовий відвести свою армію з інших територій України і прийняти гарантії безпеки для Києві, схожі до п’ятої статті НАТО.

На думку директора Центру центральноєвропейських досліджень Університету Південної Каліфорнії Роберта Інгліша, будь-які ілюзії щодо повернення Криму та значної частини Донбасу зникли. Аналітик вважає, що Зеленському доведеться «проковтнути цю гірку пігулку» і зосередитися на надійних гарантіях безпеки.