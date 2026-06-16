Зустріч Зеленського і Трампа: Портников назвав ключ до швидкого завершення війни

Трамп та Зеленський / © Офіс президента України

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Український президент Володимир Зеленський скористався ювілеєм свого американського колеги, щоб привітати його і поговорити про зустріч під час саміту G7. Уже сам факт цієї зустрічі є промовистим.

Про це у facebook написав відомий публіцист Віталій Портников.

«Через чотири з лишком роки після початку великої російсько-української війни провідні держави цивілізованого світу не можуть ані ігнорувати продовження цього конфлікту, ані його вирішити», — написав Портников.

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Він зазначив, що президент Сполучених Штатів очевидно зацікавлений у тому, щоб домогтися хоча б припинення вогню на російсько-українському фронті до виборів у Конгрес.

Яка позиція Путіна

Портников підкреслив, що Путін привітав Трампа з днем народження, але знову продемонстрував відсутність зацікавленості в припиненні війни.

«Якщо агресор припиняє свої військові дії, немає жодних проблем ані з перемир’ям, ані з миром», — зазначив публіцист.

Він додав, що під час розмови з Трампом Путін знову нагадав, що готовий зустрітися з українським лідером тільки в російській столиці.

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Що залежить від України та США

За словами Портникова, завершення війни залежить не тільки від Путіна, а й від Зеленського.

«Тобто від того, як діятимуть у наступні місяці Збройні сили України, чи зможуть вони розхитати російський економічний і енергетичний потенціал», — пояснив він.

Публіцист наголосив, що без допомоги західних союзників, без допомоги Сполучених Штатів не обійтися.

«Українська система протиповітряної оборони працює неймовірно професійно, фактично нейтралізуючи переважну більшість атак безпілотників та ракет різних типів. Однак вона безсила перед балістикою в ситуації, коли немає ракет для „Патріотів“», — зазначив Портников.

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Які є можливі сценарії

«Якщо нейтралізувати російські атаки на Україну і зробити ефективнішими українські атаки на Росію, це й буде ключем до швидкого завершення війни», — вважає публіцист.

Він підкреслив, що якщо Сполучені Штати не зможуть надати такої підтримки і, навпаки, схилятимуть Україну до політичних поступок Росії, тоді взаємний обмін ударами просто руйнуватиме обидві країни.

Портников наголосив, що Україна повинна перетворитися на фортецю і розвивати власний ВПК, щоб захистити себе на десятиліття.

Зустріч Зеленського та Трампа — останні новини

Нагадаємо, президенти України Володимир Зеленський, США — Дональд Трамп і Франції — Еммануель Макрон провели закриту зустріч на полях саміту G7 у Франції 16 червня. Це була перша особиста зустріч Зеленського і Трампа за майже чотири місяці. Наразі троє лідерів беруть участь у спільній робочій зустрічі з іншими учасниками G7, де центральною темою є війна в Україні.

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Також, Трамп заявив, що Росія має укласти мирну угоду з Україною. За його словами, обидві країни втратили величезну кількість людей, а минулого місяця загинуло 35 тисяч солдатів між собою. Трамп також підтвердив, що вранці провів «дуже добру» зустріч із Зеленським і анонсував нову зустріч сьогодні, зазначивши при цьому, що між Путіним і Зеленським існує «багато неприязні».

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