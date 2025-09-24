ТСН у соціальних мережах

Політика
327
1 хв

Зустріч Зеленського і Трампа: Стефанішина оцінила результат переговорів

Лідери США та України обговорили низку важливих питань. Вони стосувалися як російської агресії й захисту України, так і співпраці між державами.

Катерина Сердюк
Трамп і Зеленський

Трамп і Зеленський / © Офіс президента України

Вчора, 23 вересня, у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський поспілкувався з американським лідером Дональдом Трампом. Це була дуже тривала і змістовна зустріч.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН розповіла посол України у США Ольга Стефанішина.

«На мою думку, вона була дуже спокійна і в режимі живої дискусії наші президенти обговорили і питання військової ситуації, питання військових потреб, питання ситуації на полі бою, питання військового потреби щодо посилення протиповітряної оборони», — зазначила вона.

За її словами, обговорили також питання економічного тиску на Росію. А також — спільні проєкти, які працюють. Це і мінеральні угоди, і перші результати її реалізації.

«Я б загалом назвала цю зустріч дуже змістовною, дуже позитивною, але, на мою думку, найбільш наповненою домовленостями і результатами», — каже Стефанішина.

Нагадаємо, 23 вересня у США відбулися переговори лідера Штатів Дональда Трампа та очільника України Володимира Зеленського. Після завершення зустрічі журналістка ТСН Ольга Кошеленко в прямому ефірі на YouTube-каналі ТСН запитала у Зеленського, як завершилися переговори.

«Володимир Олександрович показав палець вгору», — сказала вона.

Тож є сподівання, що зустріч була вдалою. Ймовірно, більше деталей з’явиться згодом.

