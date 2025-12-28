- Дата публікації
Зустріч Зеленського і Трампа у США перенесли
Зеленський та Трамп зустрінуться у місті Палм-Біч, штат Флорида.
Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у США перенесли на дві години раніше запланованого часу.
Відповідна інформація була опублікована на сайті Білого дому.
Згідно з оновленим графіком, лідери зустрінуться о 20:00 за київським часом замість 22:00. Інформація опублікована на сайті Білого дому.
Розклад передбачає, що о 13:00 за місцевим часом Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі з президентом України. Подія відбудеться у місті Палм-Біч, штат Флорида.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де у нього запланована зустріч з Дональдом Трампом.
Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський перед зустріччю з Дональдом Трампом обговорив з європейськими лідерами ключові документи мирного плану.