ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
1 хв

Зустріч Зеленського і Трампа у США перенесли

Зеленський та Трамп зустрінуться у місті Палм-Біч, штат Флорида.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © скрін з відео

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у США перенесли на дві години раніше запланованого часу.

Відповідна інформація була опублікована на сайті Білого дому.

Згідно з оновленим графіком, лідери зустрінуться о 20:00 за київським часом замість 22:00. Інформація опублікована на сайті Білого дому.

Розклад передбачає, що о 13:00 за місцевим часом Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі з президентом України. Подія відбудеться у місті Палм-Біч, штат Флорида.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де у нього запланована зустріч з Дональдом Трампом.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський перед зустріччю з Дональдом Трампом обговорив з європейськими лідерами ключові документи мирного плану.

Дата публікації
Кількість переглядів
10
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie