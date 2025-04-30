Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані: чи погодився президент США тиснути на Путіна

Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані — стали відомі деталі / © Associated Press

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Стали відомі нові подробиці зустрічі у Ватикані президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа, зокрема оприлюднено деталі розмови глав держав щодо тиску на очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це пише американське видання Axios з посиланням на власні джерела.

Під час похорону Папи Римського Франциска у Ватикані Зеленський і Трамп провели короткі переговори. Перед цим Київ нібито отримав сигнали, що президент США готовий до зустрічі.

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Радники Зеленського нібито дуже хвилювались і вагалися щодо того, чи ризикувати українському президенту ще однією розмовою тет-а-тет із Трампом після того, що відбулося в Овальному кабінеті 28 лютого.

Завчасно ніяких домовленостей не було, ідея полягала у тому, що Трамп і Зеленський спробують зустрітися після похорону Папи. Проте у підсумку вони «наткнулися одне на одного» після прибуття та знайшли місце для розмови віч-на-віч у Соборі Св. Петра.

За словами джерел, Володимир Зеленський сказав Трампу, що Путін «не зрушить з місця», якщо американський президент не почне більше тиснути на нього. Трамп нібито відповів на це, що можливо йому доведеться змінити підхід до правителя Росії — що співзвучно з дописом, який він опублікував після розмови.

Також Зеленський закликав повернутися до початкової пропозиції США про безумовне перемир’я як до «відправної точки» мирних переговорів — на що Україна погодилася, а РФ ні.

Як повідомили джерела, Трамп, ймовірно, погодився з цією думкою.

Український президент повторив, що Україна не визнає Крим російською територією, на що Трамп відповів, що він не просить про це.

Зеленський зазначив, що «не боїться поступок» для того, щоб домовитися про завершення війни, але потребує переконливих безпекових гарантій.

Також кажуть, що Трамп під час розмови тиснув на Зеленського щодо якнайшвидшого підписання так званої угоди про надра.

У Вашингтоні заявили журналістам, що не коментуватимуть приватні розмови президента США Дональда Трампа зі світовими лідерами. У Зеленського також утрималися від коментаря.

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