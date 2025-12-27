Зустріч Зеленського і Трампа: у Європі не знають, чого очікувати

Зеленський у США / © Associated Press

Європейські посадовці непублічно очікують позитивного результату зустріч президентів США та України цієї неділі, але готуються до непередбачуваних сценаріїв.

Про це пише CNN.

Європейські співрозмовники видання також вказали, що українці вже кілька місяців закликали до переговорів на рівні лідерів України і США.

«У Європі очікують позитивного результату зустрічі, оскільки вони вважають поточну динаміку відносин між США і Україною продуктивною, але визнають, що результат будь-якої зустрічі з Трампом є непередбачуваним», — зазначають журналісти.

Нагадаємо, Зеленський у неділю зустрінеться з Трампом. Ключовими темами стануть гарантії безпеки та посилення тиску на Кремль, якщо той відмовиться від конструктивного плану завершення війни.

25 грудня Зеленський повідомив, що провів розмову із представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, під час якої обговорили «деякі суттєві подробиці роботи». Присутні були й представники української делегації, які були на переговорах у Маямі.