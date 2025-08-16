Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні український президент Володимир Зеленський вимагатиме роз’яснень відмови американського лідера від вимоги про припинення вогню.

Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на посадовця, обізнаного зі змістом розмови Трампа та Зеленського 16 серпня.

За словами цього чиновника, Київ не розуміє, чому Трамп раптово відмовився від вимоги про припинення вогню перед переговорами з Росією про укладення миру.

Також політичне керівництво України не має чіткого уявлення про те, які гарантії безпеки можуть надати Україні США та партнери по НАТО.

Раніше радник глови ОП Сергій Лещенко заявив, що пропозиція президента США Дональда Трампа одразу укласти мирну угоду між Росією та Україною може бути предметом обговорення. Проте позиція України полягає в тому, що простір для дипломатії відкривається після припинення вогню.

Як повідомолялося, президент США Дональд Трамп після переговорів з Путіним на Алясці та телефонної розмови із Зеленським заявив, що найкращий спосіб завершити війну — це перейти «безпосередньо до мирної угоди, яка б поклала край війні, а не до угоди, яка часто не виконується».

Під час інтерв’ю після саміту Трамп закликав Зеленського укласти угоду з Росією та додав, що готовий бути присутнім на можливій зустрічі Зеленського і Путіна.

Нагадаємо, видання CNN повідомило, що президент США Дональд Трамп обговорив з європейськими партнерами можливість надання Україні гарантій безпеки за підтримки США та Європи у разі досягнення мирної угоди.