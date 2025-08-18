Зустріч Зеленського і Трампа: західні ЗМІ помітили зміну тактики в Овальному кабінеті

Володимир Зеленський — президент України / © Associated Press

Перші хвилини зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа вже проаналізували західні ЗМІ.

Про це йдеться у матеріалах CNN та Sky News.

За даними аналітиків світових ЗМІ, зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті 18 серпня виявилася значно більш дружньою та конструктивною, ніж напружений інцидент, що стався шість місяців тому, у лютому 2025-го.

Новий підхід: подяка та діловий костюм

Як зазначає Кевін Ліптак із CNN, українська сторона доклала чимало зусиль, щоб переговори минули гладко. Володимир Зеленський прийшов на зустріч із листом для Дональда Трампа від своєї дружини, а також висловив подяку першій леді США Меланії Трамп за її звернення до очільника РФ Путіна щодо страждань дітей під час війни.

«Зеленський, вочевидь, врахував минулий досвід», — пишуть журналісти.

Після того, як у лютому віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватив його у невдячності, цього разу президент України вимовив слово «дякую» чотири рази за перші 10 секунд свого звернення.

«Дякую за запрошення, і велике дякую за ваші зусилля, особисті зусилля, щоб зупинити вбивства і зупинити цю війну. Дякую за використання цієї можливості, велике спасибі вашій дружині», — процитували Зеленського аналітики.

Ще однією помітною зміною, яка, ймовірно, стала поступкою невдоволенню Трампа під час минулої зустрічі, було те, що Зеленський замість військової форми одягнув костюм. Це створило більш легку атмосферу для розмови, зазначають у західних ЗМІ.

Венс і делегація Трампа цього разу мовчали

На відміну від зустрічі, що відбулася взимку 2025 року, делегація Трампа не втручалася у розмову президентів, а також зберігала мовчання під час їхніх відповідей репортерам.

Зауважимо, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф дійсно були присутні в Овальному кабінеті.

За словами кореспондента Sky News Марка Стоуна, Зеленський «засвоїв те, що й інші європейські та світові лідери під час зустрічей в Овальному кабінеті».

«Найкраща політика — говорити якомога менше», — зазначив Стоун.

Стоун пояснив, що вигідна тактика під час спілкування з Трампом перед журналістами — це «не відповідати на запитання, не піддаватися на провокації, зайти і вийти якомога швидше». Саме так і зробив Зеленський цього разу.

Навіть журналіст Браян Гленн, який раніше критикував Зеленського, цього разу жартував з ним і робив компліменти.

«Венс минулого разу „насварив“ Зеленського, але цього разу він сидів тихо поруч із Трампом, нічого не кажучи», — додав Стоун.

Це, за словами репортера, свідчить про те, що й віцепрезидент Венс, можливо, теж засвоїв урок.

Вплив Меланії Трамп

Марк Стоун також звернув увагу на, здавалося б, очевидний вплив Меланії Трамп. Раніше вона передала лист Володимиру Путіну через Трампа на саміті на Алясці із закликом припинити війну. У відповідь на це, сьогодні Зеленський передав Трампу листа від своєї дружини, адресованого Меланії.

Незважаючи на значне покращення атмосфери, Стоун застеріг: «розрив між двома сторонами щодо будь-якої мирної угоди» все ще зберігається.

Нагадаємо, Меланія Трамп написала листа Путіну, закликавши його захистити «невинність дітей» та «плекати надію наступного покоління» на тлі війни в Україні. Лист був вручений Путіну у п’ятницю через президента США.

Як раніше повідомляли джерела, у лютому 2025 року віцепрезидент США Джей Ді Венс нібито був більше роздратований зовнішнім виглядом і поведінкою Зеленського у Білому домі, ніж сам Трамп.