Зустріч Зеленського і Трампа завершилася: що відомо

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський закінчив переговори з президентом США Дональдом Трампом і залишив Білий дім.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Очікується, що Зеленський незабаром проведе брифінг.

За інформацією CNN, український президент залишив Білий дім о 15:57.

Володимир Зеленський перебував у Білому домі близько 2,5 години, а потім його супроводжувала керівниця протоколу Моніка Кроулі.

На першій частині зустрічі Зеленський і Трамп відповідали на запитання журналістів, а після того перейшли до закритих переговорів.

Обговорення, найімовірніше, стосувалося ракет Tomahawk і майбутньої зустрічі з Путіним в Угорщині.

Нагадаємо, в Білому домі показали, як проходить закрита частина переговорів. Судячи з фото, розмова двох лідерів відбувалася у довірливій атмосфері.

Також зустріч Дональда Трампа й Володимира Зеленського у Вашингтоні відбулася пізніше, ніж планувалос, адже президент США приймав співака Андреа Бочеллі.

Водночас під час спільної прескоференції з Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп назвав «цікавою» ідею Росії побудувати тунель між Аляскою та Чукоткою. Глава Білого дому глузливо поцікавився думкою Зеленського щодо цього проєкту, на що український президент відповів, що «не в захваті від цієї ідеї».