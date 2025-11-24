Коли відбудеться зустріч Зеленського і Трампа / © Associated Press

Наразі зустріч президента Володимира Зеленського зі своїм американським колегою Дональдом Трампом цього тижня не заплановано.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на свої джерела у Білому домі.

Зауважимо, що раніше повідомлялося, що Трамп нібито поставив дедлайн для України до 27 листопада. За інформацією видання, у відповідь українська сторона надіслала запит про зустріч двох президентів у Білому домі до цього терміну.

Також ЗМІ писали, що Білий дім висунув умовою для зустрічі із Зеленським продуктивні переговори у Женеві.

Раніше видання Reuters повідомляло, що готується візит Зеленського до Вашингтона, під час якого український лідер має обговорити з президентом США найбільш чутливі питання мирного плану, зокрема питання території.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Дональд Трамп задоволений досягнутим прогресом під час переговорів у Женеві.