Політика
321
1 хв

Зустріч Зеленського з Трампом цього тижня не заплановано — деталі від ЗМІ

Раніше у ЗМІ повідомляли, що зустріч обох лідерів має відбутися найближчим часом для узгодження мирного плану Трампа.

Дмитро Гулійчук
Коли відбудеться зустріч Зеленського і Трампа

Коли відбудеться зустріч Зеленського і Трампа / © Associated Press

Наразі зустріч президента Володимира Зеленського зі своїм американським колегою Дональдом Трампом цього тижня не заплановано.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на свої джерела у Білому домі.

Зауважимо, що раніше повідомлялося, що Трамп нібито поставив дедлайн для України до 27 листопада. За інформацією видання, у відповідь українська сторона надіслала запит про зустріч двох президентів у Білому домі до цього терміну.

Також ЗМІ писали, що Білий дім висунув умовою для зустрічі із Зеленським продуктивні переговори у Женеві.

Раніше видання Reuters повідомляло, що готується візит Зеленського до Вашингтона, під час якого український лідер має обговорити з президентом США найбільш чутливі питання мирного плану, зокрема питання території.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Дональд Трамп задоволений досягнутим прогресом під час переговорів у Женеві.

321
