Зустріч Зеленського з Трампом цього тижня не заплановано — деталі від ЗМІ
Раніше у ЗМІ повідомляли, що зустріч обох лідерів має відбутися найближчим часом для узгодження мирного плану Трампа.
Наразі зустріч президента Володимира Зеленського зі своїм американським колегою Дональдом Трампом цього тижня не заплановано.
Про це пише «Суспільне» з посиланням на свої джерела у Білому домі.
Зауважимо, що раніше повідомлялося, що Трамп нібито поставив дедлайн для України до 27 листопада. За інформацією видання, у відповідь українська сторона надіслала запит про зустріч двох президентів у Білому домі до цього терміну.
Також ЗМІ писали, що Білий дім висунув умовою для зустрічі із Зеленським продуктивні переговори у Женеві.
Раніше видання Reuters повідомляло, що готується візит Зеленського до Вашингтона, під час якого український лідер має обговорити з президентом США найбільш чутливі питання мирного плану, зокрема питання території.
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Дональд Трамп задоволений досягнутим прогресом під час переговорів у Женеві.