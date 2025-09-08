Зустріч Зеленського та Путіна: дипломатка пояснила, чому російський диктатор її уникає

Володимир Зеленський та Путін / © ТСН

Якщо диктатор Путін погодиться на переговори з Володимиром Зеленським, то суперечитиме сам собі, адже фактично визнає українського президента легітимним.

Про це сказала українська дипломатка, членкиня Координаційної ради міжнародної неурядової організації Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль в інтерв’ю ВВС.

«Зустріч із Дональдом Трампом була потрібна Путіну для того, щоб легалізувати свій статус і довести всьому світу та власному суспільству, що він легальний і сприйнятий Заходом. Другою метою було легалізувати територіальні надбання, які Росія отримала внаслідок війни в Україні: Крим та інші захоплені регіони», — пояснила Зеркаль.

Вона наголосила, що головне питання у можливій зустрічі Путіна і Зеленського — які саме цілі переслідують сторони.

«Путін робив усе, щоб довести як своєму суспільству, так і західному, що президент Зеленський є нелегітимним. Якщо він погоджується на зустріч, то суперечить сам собі. Фактично він визнає Зеленського легітимним президентом. І водночас Лавров на всіх майданчиках продовжує твердити, що в Україні немає легітимної влади. Як ці два факти можуть поєднатися? На мій погляд — ніяк», — підкреслила дипломатка.

Зеркаль також поставила під сумнів продуктивність такої зустрічі.

«Яка може бути мета цієї зустрічі для президента Зеленського? Визначення модальностей припинення війни? Такі речі обговорюються до зустрічі, а не під час. На самих переговорах це вже лише фіксується. Чи може вона бути реально продуктивною? Для мене це велике питання», — сказала вона.

На думку дипломатки, переговори з Путіним у минулому не приносили результатів.

«Я взагалі не вважаю, що зустрічі з Путіним для когось із політиків дали щось, окрім проблем. Пригадаймо переговори з Макроном, Меркель, Байденом. А остання зустріч із Трампом? Чи отримав Трамп якісь додаткові плюси навіть у власному суспільстві? Ні. Медійно він програв. Путін отримав найбільше», — підсумувала Зеркаль.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський не виключає можливості двосторонньої зустрічі з президентом держави-агресорки Путіним, але вона не може відбутися на території Росії.

Ми раніше інформували, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що війна в Україні закінчиться «або за це доведеться заплатити».