Зустріч Зеленського та Путіна може відбутися до кінця серпня — журналіст

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США стало відомо, що зустріч між українським лідером та російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися до кінця серпня 2025 року.

Про це написав журналіст Axios Барак Равід у соцмережі X, посилаючись на джерело, обізнане з ситуацією.

Раніше Дональд Трамп у своєму дописі на Truth Social заявив, що зателефонував Путіну та розпочав підготовку до переговорів із Зеленським. За його словами, після цієї зустрічі планується тристоронній формат за участю нього самого та двох президентів.

Таким чином, зустріч, яку ще кілька днів тому лише обговорювали у Вашингтоні, може стати реальністю вже найближчими тижнями. Якщо вона відбудеться, це буде перший прямий діалог Зеленського й Путіна за тривалий час.

