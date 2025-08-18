Зустріч Зеленського та Трампа – онлайн-трансляція переговорів про мир в Україні

Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © Associated Press

Сьогодні, 18 серпня, у Вашингтоні відбувається історична зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Ця подія є ключовою не лише для України, а й для її європейських союзників, адже головна увага переговорів зосереджена на припиненні війни з Росією та виробленні гарантій безпеки для України та ЄС.

Очікується, що о 20:15 за київським часом стартують переговори у форматі тет-а-тет Зеленського і Трампа, після чого близько 22-ї години до них приєднаються європейські партнери для розширених консультацій.

Перед цим Дональд Трамп провів переговори з президентом РФ Владіміром Путіним на Алясці. Після цієї розмови американська адміністрація відмовилася від ідеї негайного перемир’я, зробивши ставку на масштабну мирну угоду. Її ключовими елементами можуть стати гарантії безпеки для України, але без швидкого вступу до НАТО та питання повернення Криму.

Україна ж наполягає, що будь-які подальші переговори можливі лише за умови припинення вогню. У Вашингтоні сторони мають узгодити принципи нової системи гарантій та роль міжнародної коаліції у відновленні територіальної цілісності України.

