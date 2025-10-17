ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

Зустріч Зеленського та Трампа – онлайн-трансляція переговорів про "Томагавки"

Перемовини Трампа та Зеленського розпочнуться близько 20:15 за київським часом.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Перемовини Трампа та Зеленського

Перемовини Трампа та Зеленського / © Getty Images

Сьогодні, 17 жовтня, у Вашингтоні відбувається нова зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, на якій ймовірно буде вирішено, чи отримають ЗСУ американські далекобійні ракети Tomahawk.

Переговори стартують о 13:00 за місцевим часом, що відповідає 20:00 за Києвом. Попередньо відомо, що початкова частина зустрічі буде відкритою для преси. Далі розмова президентів відбудеться у неформальній атмосфері за обідом та буде закритою для журналістів.

Вчора ж 16 жовтня, президунт США та кремлівський диктатор провели двогодинну телефонну розмову, а які домовилися зустрітися у Будапешті.

Під час цієї розмови Путін сказав Трампу, що надання ракет Tomahawk Україні зіпсує відносини США і Росії.

ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів Зеленського та Трампа:

Дата публікації
Кількість переглядів
88
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie