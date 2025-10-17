Зустріч Зеленського та Трампа – онлайн-трансляція переговорів про "Томагавки"

Перемовини Трампа та Зеленського / © Getty Images

Сьогодні, 17 жовтня, у Вашингтоні відбувається нова зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, на якій ймовірно буде вирішено, чи отримають ЗСУ американські далекобійні ракети Tomahawk.

Переговори стартують о 13:00 за місцевим часом, що відповідає 20:00 за Києвом. Попередньо відомо, що початкова частина зустрічі буде відкритою для преси. Далі розмова президентів відбудеться у неформальній атмосфері за обідом та буде закритою для журналістів.

Вчора ж 16 жовтня, президунт США та кремлівський диктатор провели двогодинну телефонну розмову, а які домовилися зустрітися у Будапешті.

Під час цієї розмови Путін сказав Трампу, що надання ракет Tomahawk Україні зіпсує відносини США і Росії.

ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів Зеленського та Трампа: