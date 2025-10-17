- Дата публікації
Зустріч Зеленського та Трампа – онлайн-трансляція переговорів про "Томагавки"
Перемовини Трампа та Зеленського розпочнуться близько 20:15 за київським часом.
Сьогодні, 17 жовтня, у Вашингтоні відбувається нова зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, на якій ймовірно буде вирішено, чи отримають ЗСУ американські далекобійні ракети Tomahawk.
Переговори стартують о 13:00 за місцевим часом, що відповідає 20:00 за Києвом. Попередньо відомо, що початкова частина зустрічі буде відкритою для преси. Далі розмова президентів відбудеться у неформальній атмосфері за обідом та буде закритою для журналістів.
Вчора ж 16 жовтня, президунт США та кремлівський диктатор провели двогодинну телефонну розмову, а які домовилися зустрітися у Будапешті.
Під час цієї розмови Путін сказав Трампу, що надання ракет Tomahawk Україні зіпсує відносини США і Росії.
ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів Зеленського та Трампа: