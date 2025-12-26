Зеленський їде до Трампа: чого очікувати від зустрічі лідерів та чи справді Україна опинилася за крок до миру

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) та президент США Дональд Трамп (праворуч) / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський анонсував нову зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Західні медіа повідомляють що переговори між лідерами ймовірно відбудуться у неділю, 28 грудня у Флориді.

Ключовою темою стане обговорення мирного плану з 20 пунктів та гарантій безпеки для України.

Реклама

Однак головним каменем спотикання у переговорах залишається вимога РФ щодо повного контролю над Донеччиною.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зеленський розкрив деталі майбутніх переговорів із Трампом

Зеленський у своєму Телеграм-каналі 26 грудня, анонсуючи нову зустріч із Трампом, натякнув на прийняття важливих рішень до Нового року.

«Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні — з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року», — заявив глава держави.

Реклама

Згодом він поділився деталями майбутньої зустрічі з американським президентом. За словами Зеленського, із Трампом він розмовлятиме про гарантії безпеки для України, а також щодо відновлення країни у післявоєнний період.

Зустріч Зеленського та Трампа у Вашингтоні. 28 лютого, 2025 рік / © скрін з відео

Також він повідомив, що обговорить із президентом США важливість посилення тиску на РФ, адже завдяки цьому можна змусити країну-агресорку сісти за стіл переговорів.

Водночас президент України заявив, що мирний план щодо припинення війни, який складається із 20-пунктів майже готовий. Однак, Київ досі очікує на офіційну реакцію Кремля щодо мирного плану через представників США.

«Офіційної реакції ми не отримали від російської сторони. Ми комунікуємо виключно з американцями. І думаю, що я це підкреслював, ви про це знаєте. А американці своєю чергою комунікують з росіянами. Я думаю, ми будемо знати найближчими днями їх офіційну реакцію», — сказав Зеленський під час спілкування із журналістами 26 грудня.

Реклама

Окрім того, президент України повідомив, що європейські лідери можуть долучитися до його майбутньої зустрічі з Трампом, адже без позиції Європи фіналізація домовленостей неможлива.

Як пояснив Зеленський, доля України залежить не лише від США, а й від фінансової та юридичної підтримки Європи. Оскільки зібрати всіх особисто за один день важко, партнери будуть на зв’язку онлайн. Головна мета — щоб формат зустрічі був тристороннім: Україна, Америка та Європа.

Кремль вивчає мирний план щодо завершення війни в Україні

Речниця МЗС РФ Марія Захарова 25 грудня заявила про «повільний, але впевнений» прогрес у переговорах зі США щодо війни в Україні.

«У переговорному процесі щодо українського врегулювання — я маю на увазі переговорний процес зі Сполученими Штатами Америки — спостерігається повільний, але впевнений рух вперед», — зазначила Захарова.

Реклама

Кремль / © Pexels

При цьому вона звинуватила країни Західної Європи у спробах заблокувати ці домовленості та «торпедувати» дипломатичний процес між Москвою та Вашингтоном.

Згодом у Кремлі заявили, що вивчають мирний план, переданий через спецпосланця президента РФ Кирила Дмитрієва за підсумками переговорів з американською стороною у Маямі. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков та повідомив, що подальші контакти з США залежать від рішення Путіна, хоча зустріч лідерів поки не планується.

Забаганки Путіна: що вимагає кремлівський диктатор від України

На засіданні Держради РФ кремлівський диктатор Володимир Путін вкотре висунув ультимативну вимогу передати Росії весь Донбас у його адміністративних межах, включно з непідконтрольними Кремлю районами.

Попри заяви про нібито «поступки» на переговорах в Анкориджі, диктатор наголосив, що приналежність Слов’янська, Краматорська та Костянтинівки взагалі не обговорюється. Будь-які зміни позиції США він назвав «проявом слабкості» та допустив лише вигідні Москві територіальні обміни в інших зонах.

Реклама

Очільник Кремля володимир Путін / © Associated Press

Водночас Путін заявив, що Росія та США нібито обговорюють спільне управління ЗАЕС без участі України. За його словами, Вашингтон пропонує постачати енергію зі станції Україні, а також цікавиться об’єктом як майданчиком для майнінгу криптовалют.

Також він стверджує, що український персонал станції нібито вже отримав російські паспорти.

Проте раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що досі не досягнуто компромісу щодо одного з пунктів мирного плану, який стосується управління Запорізькою АЕС. За його словами, наразі пропонується розподілити частки управління порівну між США, Росією та Україною, а головними менеджерами спільного підприємства будуть представники американської сторони.

Запорізька АЕС / © Getty Images

Своєю чергою видання Bloomberg повідомляє, що Росія готує пакет зустрічних вимог до мирного плану, оскільки вважає поточний варіант занадто проукраїнським. Не бажаючи псувати відносини з Дональдом Трампом, Кремль не відкидає документ повністю, але вимагає радикальних змін:

Реклама

скорочення чисельності та озброєння ЗСУ;

відмови України від НАТО та ЄС на користь нейтрального статусу;

закріплення прав російської мови, а також зняття санкцій і повернення заморожених активів РФ.

Питання територій залишається відкритим

Зеленський під час спілкування із журналістами 26 грудня повідомив, що під час майбутньої зустрічі із Трампом будуть обговорюватися всі питання, щодо яких є розбіжності, зокрема українська сторона підійматиме і територіальні питання.

Як повідомляло видання Bloomberg, питання територій — головний «камінь спотикання» у переговорному процесі.

Як зазначає медіа, наразі Росія пропонує відступити з Миколаївщини, Сумщини, Харківщини та Дніпропетровщини в обмін на повний вихід ЗСУ з Донеччини.

Війна в Україні / © Associated Press

Володимир Зеленський категорично відкидає цю вимогу, наголошуючи, що втрата укріплених районів зробить Україну беззахисною перед новими нападами.

Реклама

«Ми знаходимося в ситуації, коли росіяни хочуть наш вихід із Донецької області, а американці пробують знайти шлях, щоб це був «не вихід» — тому що ми проти виходу — вони хочуть знайти в цьому демілітаризовану зону або вільну економічну зону, тобто такий формат, який може забезпечити погляди обох сторін», — сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що створення «вільних економічних зон» є лише потенційною можливістю, яка не повинна порушувати суверенітет.

За словами президента, що в разі провалу переговорів у цьому питанні за формулою «стоїмо там, де стоїмо», залишиться два шляхи: або продовження війни, або угода про економічні зони. Останній варіант можливий лише за умови повного виведення військ РФ із вищезгаданих областей.

Зокрема, глава держави наголосив, що в разі надання особливого формату тим чи іншим територіям, необхідно проводити референдум в Україні.

Реклама

Водночас США пропонують компромісний варіант — надати спірним районам Донецької області статус вільної економічної або демілітаризованої зони.

Чи готова Росія до припинення вогню

Росія вперше висловила готовність до припинення вогню у війні для проведення в Україні референдуму щодо умов майбутньої мирної угоди, пише Axios.

Однак дискусії щодо її тривалості тривають: Україна вимагає 60-денного перемир’я, а Росія намагається скоротити цей термін.

Водночас американські чиновники зазначають, що за останні два тижні дипломатія просунулася більше, ніж за весь попередній рік.

Реклама

Проте аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремлю доведеться переглянути свої довготривалі вимоги, оскільки вони прямо суперечать як останньому американському мирному плану з 20 пунктів, так і попередньому з 28 пунктів.

Експерти зауважують, що попри великі втрати за мінімальних територіальних здобутків, Росія поки не демонструє реальної зацікавленості в компромісах.

Своєю чергою впливове видання The Guardian також зазначає, що Путін не відмовився від своїх максималістичних планів щодо України.

Наслідки російських атак по Україні / © Getty Images

Також там підкреслюють, що готовність Москви до демілітаризації буферної зони чи виведення військ залишається сумнівною. Також серед найбільш критичних розбіжностей — статус Запорізької АЕС, яку Київ пропонує передати під спільне управління України та США.

Реклама

«У п’ятницю Кремль заявив, що головний помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков провів телефонну розмову з адміністрацією США після того, як Москва отримала оновлену пропозицію США щодо потенційної мирної угоди, хоча жодних ознак досягнення прориву не було», — йдеться у повідомленні.

Медіа зауважує, що Росія продовжує заявляти про намір воювати до повного виконання своїх цілей, якщо умови угоди її не влаштовуватимуть.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.