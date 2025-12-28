ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

Зустріч Зеленського та Трампа у Флориді — онлайн-трансляція переговорів про мир в Україні

Перемовини Трампа та Зеленського розпочнуться о 20:00 за київським часом.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Перемовини Трампа та Зеленського

Перемовини Трампа та Зеленського / © Getty Images

Сьогодні, 28 грудня, у Флориді відбудеться нова зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, на якій лідери країн ймовірно обговорять найбільш чутливі питання щодо мирного плану припинення війни РФ в Україні, долю Донбасу і Запорізької АЕС.

Сам Зеленський зазначав, що обговорить з Трампом гарантії безпеки для України, післявоєнну відбудову і «різні чутливі моменти».

Раніше зустріч була запланована на 22:00 за київським часом, проте її перенесли на 20:00. Переговори відбудуться у місті Палм-Біч, штат Флорида.

За інформацією ТСН.ua, після розмови Зеленський разом із Трампом зателефонують європейським лідерам. Бесіда орієнтовно запланована на 21:00, проте остаточний склад, хто з європейських глав країн у ній візьме участь, наразі невідомо.

Сьогодні Володимир Зеленський заявляв, що нинішній період є одним із найактивніших у дипломатичному плані цього року, а ключові рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.

ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів Зеленського та Трампа:

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
192
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie