Сьогодні, 28 грудня, у Флориді відбудеться нова зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, на якій лідери країн ймовірно обговорять найбільш чутливі питання щодо мирного плану припинення війни РФ в Україні, долю Донбасу і Запорізької АЕС.

Сам Зеленський зазначав, що обговорить з Трампом гарантії безпеки для України, післявоєнну відбудову і «різні чутливі моменти».

Раніше зустріч була запланована на 22:00 за київським часом, проте її перенесли на 20:00. Переговори відбудуться у місті Палм-Біч, штат Флорида.

За інформацією ТСН.ua, після розмови Зеленський разом із Трампом зателефонують європейським лідерам. Бесіда орієнтовно запланована на 21:00, проте остаточний склад, хто з європейських глав країн у ній візьме участь, наразі невідомо.

Сьогодні Володимир Зеленський заявляв, що нинішній період є одним із найактивніших у дипломатичному плані цього року, а ключові рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.

