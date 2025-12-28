- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 192
- Час на прочитання
- 1 хв
Зустріч Зеленського та Трампа у Флориді — онлайн-трансляція переговорів про мир в Україні
Перемовини Трампа та Зеленського розпочнуться о 20:00 за київським часом.
Сьогодні, 28 грудня, у Флориді відбудеться нова зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, на якій лідери країн ймовірно обговорять найбільш чутливі питання щодо мирного плану припинення війни РФ в Україні, долю Донбасу і Запорізької АЕС.
Сам Зеленський зазначав, що обговорить з Трампом гарантії безпеки для України, післявоєнну відбудову і «різні чутливі моменти».
Раніше зустріч була запланована на 22:00 за київським часом, проте її перенесли на 20:00. Переговори відбудуться у місті Палм-Біч, штат Флорида.
За інформацією ТСН.ua, після розмови Зеленський разом із Трампом зателефонують європейським лідерам. Бесіда орієнтовно запланована на 21:00, проте остаточний склад, хто з європейських глав країн у ній візьме участь, наразі невідомо.
Сьогодні Володимир Зеленський заявляв, що нинішній період є одним із найактивніших у дипломатичному плані цього року, а ключові рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.
ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів Зеленського та Трампа: