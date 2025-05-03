Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Успіх зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США у Ватикані, яка нормалізувала стосунки двох лідерів, пов’язана з тим, що поруч не було їхніх радників.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

На знаменитих фотографіях цієї зустрічі видно, що Зеленський і Трамп розмовляють лише вдвох, нахилившись і присунувшись ближче один до одного.

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Трамп і Зеленський на переговорах у Ватикані / © Associated Press

«Найкраще в цій зустрічі те, що на ній були тільки вони двоє. Це просто питання завищеного самолюбства людей, які перебувають поруч із ними», — сказав у коментарі WSJ колишній радник українського президента Ігор Новіков.

За його словами, присутність спецпосланця Стіва Віткоффа та віцепрезидента Джея Ді Венса на переговорах «усе псує».

За словами офіційних осіб, обізнаних із ситуацією, 15-хвилинна зустріч Зеленського і Трампа, яка, ймовірно, примирила двох політиків, була лише частково спланованою, оскільки мала значну частку спонтанності.

У виданні зауважили, що розмову із президентом США розпочав французький президент Еммануель Макрон, коли світові лідери зібралися в базиліці перед похороном Папи Римського Франциска.

«Ми маємо бути набагато жорсткішими з росіянами», — сказав він Трампу.

Потім підійшов Зеленський, і вони з Трампом домовилися поговорити.

Один стілець, призначений для перекладача, був прибраний, тому що Зеленський вважав за краще поговорити з Трампом один на один, пізніше розповів Макрон.

Нагадаємо, раніше видання The Sun з посиланням на експертку, яка професійно читає по губах, повідомило, що американський президент перед особистою розмовою із Зеленським попросив Еммануеля Макрона залишити їх удвох.