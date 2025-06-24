Зустріч Зеленського та Трампа: Єрмак назвав ключову тему переговорів

Андрій Єрмак / © Getty Images

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Президент Володимир Зеленський під час запланованої зустрічі з Дональдом Трампом в рамках саміту НАТО обговорить шляхи завершення війни.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у розмові з журналістами, фрагмент якої він опублікував у своєму Telegram.

За словами Єрмака, головною темою переговорів лідерів США та України стане «мир через силу».

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«Ми бачили, що дійсно мир через силу працює. Ми побачили це по відношенню до Ірану. Не випадково Іран є партнером Росії, вони абсолютно схожі. І тому мені здається, що мир через силу і двосторонні відносини (між Україною та США — Ред.) — це буде головною темою», — сказав керівник ОП.

Єрмак певен, що «всі у світі» бачать, що Росія не хоче закінчувати війну.

«Всі бачать, що Росія не хоче закінчувати цю війну. Всі бачать, що всі ці розмови про те, що імітація перемовин, які ми бачили у Туреччині — вона є дійсно імітацією. Тому додатковий тиск і дуже болючі санкції — поки РФ не заплатить велику ціну за свої злочини, нічого не змусить її дійти до чесних переговорів», — вважає керівник ОП.

Раніше Володимир Зеленський оголосив, що планує зустрітися з президентом США на полях саміту НАТО.

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Своєю чергою Дональд Трамп підтвердив, що «ймовірно», зустрінеться з Зеленським, і цинічно заявив, що запитає у нього, «як справи».