Зустріч Зеленського й Путіна: Віткофф назвав можливі терміни переговорів

Ймовірність особистої зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним зростає. За словами спецпредставника лідера США Стіва Віткоффа, переговори можуть відбутися вже найближчим часом.

Про це Віткофф сказав в інтерв’ю Fox News.

До зустрічі також може долучитися американський очільник Дональд Трамп.

За словами представників американської сторони, війна, що триває між Росією та Україною, є «безглуздою». Ключові складнощі мирного врегулювання виникають через територіальні питання, щодо яких сторони досі не змогли дійти згоди.

«Ми з Джаредом сподіваємося, що пропозиції, які ми винесли на стіл, об’єднають сторони в найближчі три тижні і, можливо, приведуть до саміту між Зеленським і Путіним. Можливо, це буде тристороння зустріч за участю президента. Подивимося», — заявив Віткофф.

Також спецпосланець додав: Трамп не хоче зустрічатися, якщо розуміє, що це не дасть жодного результату. ЗА словами Віткоффа, у лідера Штатів «є унікальна здатність це зробити».

«Сподіваюся, найближчими тижнями ви почуєте хороші новини», — завершив він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна все ще має реальні шанси на гідне завершення війни, якщо міжнародний тиск на агресора посилиться. Він розраховує, що найближчим часом відбудеться новий раунд перемовин, який може бути результативним. Зеленський підкреслив, що для подолання складних питань потрібна готовність лідерів зустрічатися особисто, а Україна відкрито працює над цим форматом.