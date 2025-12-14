Зустріч Зеленського з Навроцьким: про що говоритимуть

Президент Польщі Кароль Навроцький / © twitter.com/prezydentpl

У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького окреслили перелік тем, які будуть обговорені на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

Про це повідомив речник польського президента Рафал Лешкевич у дописі в мережі Х.

Він підтвердив, що зустріч відбудеться 19 грудня у Варшаві.

«Деталі запланованого візиту наразі уточнюються. Основними темами переговорів, які відбудуться у Варшаві, будуть питання безпеки, економіки та історії», — повідомив Лешкевич.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що у відносинах Польщі та України спостерігається «брак симетрії». На його думку, їх треба зробити більш реалістичними та партнерськими.

Польський лідер також емоційно висловився про Україну та заявив про «брак вдячності». За його словами, досі існують проблеми між Києвом і Варшавою, які не вирішуються роками: від питання ексгумації на Волині до «браку вдячності польському народу».

Нагадаємо, у неділю, 14 грудня, президент Зеленський повідомив, що зустрінеться зі своїм польським колегою 19 грудня у Варшаві.