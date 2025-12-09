Зустріч Зеленського з Папою Римським: президент розкрив деталі і показав фото

Володимир Зеленський і Папа Римський Лев ХІV на зустрічі 9 грудня / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 9 грудня провів зустріч з Папою Римським Левом ХІV. Глава держави розповів про роботу для досягнення миру та про посередництво Ватикану для повернення викрадених Росією українських дітей.

Про це глава держави написав у Мережі.

Зеленський зазначив, що Україна надзвичайно цінує всю підтримку Папи Лева ХІV та Святого Престолу. Йдеться про постійну гуманітарну допомогу та готовність розширити присутність гуманітарних місій.

Під час аудієнції у Папи Зеленський подякував йому за постійні молитви за Україну, її громадян та за заклики до справедливого миру.

«Поінформував Папу Римського про дипломатичну роботу зі США для досягнення миру. Говорили про подальші зусилля та посередництво Ватикану для повернення наших дітей, яких викрала Росія», — йдеться у дописі Зеленського.

Він також запросив Папу Римського до України. Глава держави зазначив, що це буде сильним сигналом підтримки для громадян.

