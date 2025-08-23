Зустріч Зеленського з Путіним: Лавров зробив нову заяву

Сергій Лавров / © Associated Press

Зустріч між президентом України Володимиром Зеленсmким та очільником Кремля Володимиром Путіним наразі не планується, попри заяви Білого дому про підготовку переговорів.

Про це повідомив очільник МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв’ю NBC News.

«Путін готовий зустрітися із Зеленським, коли буде готовий порядок денний для саміту. Але цей порядок денний наразі узагалі не готовий. Як ми можемо зустрічатися з людиною, яка відмовляється від усього й при цьому вдає з себе лідера?» — зазначив він.

Водночас Лавров наголосив, що Москва вважає неприйнятними умови, які обговорювалися під час попередніх консультацій за участю президента США Дональда Трампа та його європейських партнерів.

За словами Лаврова, серед вимог Вашингтона — відмова України від вступу до НАТО, готовність обговорювати територіальні питання та перегляд мовного законодавства.

Зеленський, з його слів, відхилив усі ці пропозиції.

Нагадаємо, Трамп заявив, що не хотів би бути присутнім на першій зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, зазначивши, що президенти України та Росії «не дуже добре між собою ладнають».

Зеленський заявив, що питання завершення війни має вирішуватися на рівні лідерів України та РФ. Утім, росіяни роблять усе, щоб такі переговори не відбулися.