Зустріч Зеленського з Путіним: президент Фінляндії оцінив можливість перемир’я

Президент Фінляндії Александр Стубб

Фінський президент Александр Стубб каже, що наразі не бачить жодних ознак готовності Росії сісти за стіл переговорів, щоб обговорити перемир’я або мир з Україною.

Про це Стубб сказав в інтервʼю Helsingin Sanomat.

За оцінками президента Фінляндії, Росія прагне продовжувати бойові дії проти України «принаймні до осені, щоб максимізувати свої територіальні завоювання».

Стубб скептично оцінив перспективи саміту України та Росії, про підготовку якого заговорили після переговорів європейських лідерів з Дональдом Трампом у Білому домі.

«Якщо метою була двостороння зустріч через два тижні після Вашингтона, тобто через тиждень після понеділка, то я вважаю це дуже малоймовірним. Російська тактика затягування часу триває», — вважає фінський президент.

Що передувало

Нагадаємо, на рівні лідерів України та агресорки РФ має вирішуватися питання, щоб завершити війну. Втім, росіяни роблять усе, щоб такі переговори не відбулися.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хотів би бути присутнім на першій зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, зазначивши, що президенти України та Росії «не дуже добре між собою ладнають».

Ця заява Трампа пролунала після того, як міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров нещодавно заявив, що зустріч Путіна та Зеленського не запланована, бо її порядок денний «зовсім не готовий».