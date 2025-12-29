ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
356
Час на прочитання
2 хв

Зустріч Зеленського з Трампом: у Sky News оцінили, чи змінилися позиції сторін

На думку кореспондента Sky News, на зустрічі Зеленського і Трампа було багато заяв і обговорень, але відчутних результатів — мінімум.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Володимир Зеленський і Дональд Трамп на зустрічі у Мар-а-Лаго

Володимир Зеленський і Дональд Трамп на зустрічі у Мар-а-Лаго / © Associated Press

Після багатогодинних переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом істотних змін у позиціях сторін майже немає.

Таку оцінку дав кореспондент Марк Стоун, повідомляє Sky News.

Зустріч у Мар-а-Лаго Стоун охарактеризував так: багато заяв і обговорень, але відчутних результатів — мінімум.

«Насправді досить складно зрозуміти, що саме відбувається, адже, якщо дивитися на факти, жодного реального прогресу сьогодні не було», — зазначив кореспондент.

«Говорили про великий прогрес. Трамп — безперечно. Зеленський — трохи стриманіше. Але, схоже, жодна зі сторін не змінила і не зрушила з місця свої позиції з ключових питань», — висловився Стун.

Водночас, зазначив він, сторони також не зробили кроку назад. Цей факт журналіст назвав позитивним, однак вкотре повторив, що «не вважаю, що відбулися якісь суттєві зміни в позиціях».

Нагадаємо, після переговорів із Зеленським Трамп заявив про значний прогрес у припиненні війни, оцінивши рівень готовності домовленостей у 95%. Президент США зазначив, що обговорив «усі теми» та провів консультації з європейськими лідерами, а також з президентом РФ Володимиром Путіним. Попри оптимізм щодо безпекових гарантій, Трамп визнав, що статус Донбасу залишається «невирішеним» і найскладнішим питанням.

Своєю чергою Зеленський заявив про погодження 20-пунктного мирного плану на 90%, а безпекових гарантій зі США — на всі 100%. Глава держави підкреслив, що військова підтримка та захист за принципом, аналогічним статті 5 НАТО, повністю підтримані американською стороною.

Зауважимо, Трамп заявив, що продовжить спілкування із Зеленським 29 грудня.

Дата публікації
Кількість переглядів
356
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie