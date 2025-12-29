Зустріч Зеленського з Трампом: у Sky News оцінили, чи змінилися позиції сторін

Володимир Зеленський і Дональд Трамп на зустрічі у Мар-а-Лаго / © Associated Press

Після багатогодинних переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом істотних змін у позиціях сторін майже немає.

Таку оцінку дав кореспондент Марк Стоун, повідомляє Sky News.

Зустріч у Мар-а-Лаго Стоун охарактеризував так: багато заяв і обговорень, але відчутних результатів — мінімум.

«Насправді досить складно зрозуміти, що саме відбувається, адже, якщо дивитися на факти, жодного реального прогресу сьогодні не було», — зазначив кореспондент.

«Говорили про великий прогрес. Трамп — безперечно. Зеленський — трохи стриманіше. Але, схоже, жодна зі сторін не змінила і не зрушила з місця свої позиції з ключових питань», — висловився Стун.

Водночас, зазначив він, сторони також не зробили кроку назад. Цей факт журналіст назвав позитивним, однак вкотре повторив, що «не вважаю, що відбулися якісь суттєві зміни в позиціях».

Нагадаємо, після переговорів із Зеленським Трамп заявив про значний прогрес у припиненні війни, оцінивши рівень готовності домовленостей у 95%. Президент США зазначив, що обговорив «усі теми» та провів консультації з європейськими лідерами, а також з президентом РФ Володимиром Путіним. Попри оптимізм щодо безпекових гарантій, Трамп визнав, що статус Донбасу залишається «невирішеним» і найскладнішим питанням.

Своєю чергою Зеленський заявив про погодження 20-пунктного мирного плану на 90%, а безпекових гарантій зі США — на всі 100%. Глава держави підкреслив, що військова підтримка та захист за принципом, аналогічним статті 5 НАТО, повністю підтримані американською стороною.

Зауважимо, Трамп заявив, що продовжить спілкування із Зеленським 29 грудня.