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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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274
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Зустріч Зеленського з Трампом в Гаазі — що обговорять президенти

Президент України під час саміту розраховує обговорити з Трампом санкції проти РФ та можливості тиску на агресора.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

24–25 червня у Гаазі зберуться глави близько 40 держав на цьогорічний саміт НАТО. У Володимира Зеленського попередньо запланові важливі зустрічі, зокрема і з президентом США Дональдом Трампом.

Про це президент України повідомив під час розмови з журналістами.

«Моя поїздка не залежить від того, чи буде зустріч із Дональдом Трампом. По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж таки вірогідність велика. Насправді, вирішу напередодні. Я хочу, безумовно, провести кілька зустрічей. І є відповідні запрошення від короля, і від прем’єра. У мене значна програма може бути, зокрема, і зустрічей. І, звісно, дуже важлива зустріч із президентом Трампом. Безумовно», — сказав він.

Зеленський окремо зазначив, що є теми, які він хоче обговорити з Трампом:

«Що стосується президента Трампа. В принципі, мені здається, у нас побудований дуже хороший діалог Свириденко — Бессент через угоду, яка є… Мені здається, що нам потрібно проговорити і санкції. І, чесно кажучи, мені здається, що нам треба говорити про новий подих в дипломатичному треку. Нам потрібна більша визначеність і більша сила тиску від світу на Путіна — це потрібно заради дипломатії. І я хотів би з ним проговорити ці формати», — уточнив він.

З його слів, наразі всі команди перебувають на зв’язку.

«У Канаді останній раз ми проговорювали це питання з генсеком НАТО, він дуже хоче, щоб Україна була — Марк Рютте. Друга історія, нас цікавить ще зустріч на рівні лідерів Коаліції охочих. І ми думаємо, якщо я поїду, це може бути під час саміту», — додав він.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський 24 червня в Гаазі зустрінеться із очільниками Європейської ради Антоніу Коштою і Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а також із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

2 червня Зеленський повідомив, що Україну запросили на саміт НАТО в Нідерландах. Проте, в якому саме форматі відбудеться ця участь і скільки місця відведуть Україні на цьому саміті і в його комюніке — не повідомляли.

Президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24-26 червня в Гаазі. Про це розповіла речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу.

«Я можу підтвердити, що Трамп поїде на саміт НАТО», — заявила журналістам вона.

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