Зустріч президента України з спецпредставником США скасували / © Associated Press

Спецпредставник президента США Стів Віткофф планував провести у середу в Анкарі зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити нову мирну ініціативу. Однак переговори не відбулися через те, що українська сторона прибула з власним планом, який, за оцінкою джерел, Росія не погодиться прийняти.

Axios назвав причини зриву зустрічі Зеленського та Віткоффа в Туреччині.

Як повідомляє видання із посиланням на співрозмовників, Віткофф мав намір організувати тристоронню зустріч за участі Зеленського та міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. Американський посадовець уточнив, що переговори були відкладені, коли стало зрозуміло, що український лідер не зацікавлений у розгляді американського плану.

За словами українського представника, зустріч перенесли через бажання Зеленського обговорювати план у більш широкому форматі, який би включав європейські країни.

Інший американський чиновник додав, що на рішення про скасування зустрічі вплинули також внутрішньополітичні обставини в Україні, зокрема розслідування корупції проти оточення президента.

Американська сторона підтвердила, що Віткофф отримав від Трампа повноваження спробувати домовитися з Зеленським у Туреччині, але підтримав рішення перенести переговори. «Тепер ініціатива на боці Зеленського», — зазначив посадовець, додавши, що президент України може прибути до Вашингтона для обговорення американського плану, якщо забажає.

За даними Axios, новий «мирний план» США містить 28 пунктів, серед яких, зокрема, передача Росії частини Донбасу, скорочення української армії удвічі та надання російській мові статусу державної.

План готували, зокрема, Стів Віткофф та керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.