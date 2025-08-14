Зустріч Зеленського зі Стармером: говорили про саміт на Алясці і не тільки

Кір Стармер і Володимир Зеленський 14 серпня провели зустріч / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером повідомив, що вони обговорили очікування від саміту на Алясці та ймовірні перспективи.

Про це глава держави написав у Мережі.

Зеленський відгукнувся про зустріч зі Стармером як про «хорошу та корисну». Політики у двосторонньому форматі обговорили очікування від зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці та ймовірні перспективи.

«Також доволі детально обговорили гарантії безпеки, які можуть зробити мир дійсно сталим, якщо Сполученим Штатам усе ж вдасться дотиснути Росію до припинення вбивств і справжньої змістовної дипломатії. Важливо, щоб ми змогли всі разом у межах коаліції охочих досягти дієвих форматів безпекової роботи», — написав президент України.

Зеленський зі Стармером також обговорили продовження програм підтримки української армії та оборонного виробництва країни.

«За будь-яких сценаріїв розвитку ситуації Україна зберігатиме силу», — акцентував український лідер.

Політики розмовляли і про такі шляхи постачання зброї, як-от програма PURL. Зеленський запросив Британію риєднатися до програми.

«Звісно, обговорили й нашу сторічну угоду. Вже в серпні Україна готується її ратифікувати, і як результат зможемо провести формат розширеної зустрічі Україна — Британія», — анонсував президент.

Окремим і важливим порядком денним Зеленський назвав інвестиції в українське виробництво дронів. За його словами, держава має значний потенціал збільшення обсягів такого виробництва та потребує для цього термінового фінансування.

«Саме дрони відіграють вирішальну роль на передовій. Українські можливості їх виробляти надзвичайні. Отже, інвестиції в таке виробництво дійсно здатні вплинути на ситуацію на стратегічному рівні», — пояснив президент.

Кір Стармер і Володимир Зеленський під час зустрічі 14 серпня / © Володимир Зеленський

Нагадаємо, 13 серпня Зеленський побував у Берліні, де долучився до відеоконференції з лідерами Європи, США та НАТО. Головною темою розмови стала підготовка до майбутнього саміту на Алясці, де Трамп зустрінеться з Путіним. Учасники від Європи підкреслили, що ключовим питанням має бути безпека України та ЄС. Вони наполягають, що будь-які територіальні питання щодо України можуть обговорюватися виключно за її участю, і юридичне визнання окупованих територій не розглядається. Зеленський представив п’ять основних принципів для завершення війни, узгоджених з партнерами. Своєю чергою Трамп підкреслив, що не вирішуватиме територіальні питання без України, проте припустив, що «обмін територіями» може стати частиною угоди, що викликало занепокоєння європейських лідерів.