Зустрічі не буде: у Парижі прокоментували відмову Росії від переговорів у "нормандському форматі"

Зустрічі не буде: у Парижі прокоментували відмову Росії від переговорів у "нормандському форматі"

Зустріч планувалася на 11 листопада.

У Парижі прокоментували зрив зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Як повідомляє Deutsche Welle, у вівторок, 9 листопада, прессекретарка МЗС Франції заявила, що від переговорів відмовляється Росія. Водночас вона спростувала версію російської сторони, що ані Франція, ані Німеччина не відповіли на пропозиції Росії щодо проєкту зустрічі.

"Франція та Німеччина відреагували на пропозиції Росії. Вони запропонували провести міністерську зустріч у "нормандському форматі", що було відхилено міністром закордонних справ Росії", - наголосила речниця французького зовнішньополітичного відомства.

Своєю чергою Reuters пише, що у Берліні також підтвердили інформацію французької сторони. Німецькі дипломатичні джерела зазначають, що Росія відмовляється від участі у зустрічі, що мала б відбутись 11 листопада. При цьому Москва займає "обструкціоністську позицію" і висуває неприйнятні умови, намагаючись змінити свою роль учасника конфлікту на позицію "нейтрального посередника". Це - стара тактика Росії, яку, однак, відкидають і Україна, і Німеччина, і Франція, наголошує агенція.

Нагадаємо, напередодні очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва відхилила пропозицію Парижа щодо проведення зустрічі очільників МЗС "нормандської четвірки" 11 листопада. За його словами, ще 29 жовтня Москва направила до Києва, Берліна і Парижа своє бачення того, який би міг мати вигляд "проєкт підсумкового документа зустрічі, але досі не отримала реакції". Лавров зазначив, що Москва "очікує реакції на пропозицію", однак 11 листопада засідання неможливе в будь-якому разі, бо на цю дату у нього мовляв "дуже щільний графік".

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