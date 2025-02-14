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Головні заяви про Україну в Мюнхені: онлайн-трансляція подій на безпековій конференції

Головні заяви про Україну в Мюнхені: онлайн-трансляція подій на безпековій конференції

Мюнхенська безпекова конференція / Фото: Associated Press

У Німеччині стартувала Мюнхенська безпекова конференція.

У Мюнхені 14-16 лютого проходить безпекова конференція, головною темою якої є війна в Україні та безпека всієї Європи. Увага та важливість до цьогорічного саміту зросла, зокрема, після нещодавніх заяв Дональда Трампа, де американський президент розповів, що саме в Німеччині відбудуться зустрічі з українською стороною та обговорення можливих шляхів закінчення війни Росії проти України.

ТСН.ua пропонує стежити за новинами в текстовій онлайн-трансляції, де ми розповідатимемо про найважливіше для України на мюнхенському саміті та довкола нього.

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