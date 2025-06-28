Зустрічі з Зеленським не буде: Фіцо поскаржився, що президент України його "ненавидить"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не планує зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки український лідер нібито його «ненавидить».

Про це повідомляє Aktuality.

«Моя зустріч з президентом Зеленським не має сенсу, тому що він мене ненавидить», — підкреслив Фіцо.

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Він додав, що таке ставлення українського президента обумовлено тим, це йому не подобається, як Фіцо «висловлює свою думку вголос». Тому прем’єр Словаччини наголосив, що для нього є важливим спілкування з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Фіцо також зазначив, що можливий візит президента Словаччини Петера Пеллегріні до України матиме лише символічне значення, оскільки той не має повноважень укладати будь-які угоди. Водночас Фіцо висловив думку, що членство України в ЄС принесе Словаччині більше переваг, ніж недоліків, і європейська перспектива є виходом для України з поточної ситуації.

Варто зазначити, що останнім часом відносини між Фіцо та Зеленським були доволі напруженими через проросійську позицію словацького прем’єра.

Навесні цього року Роберт Фіцо відреагував на попередження Володимира Зеленського щодо безпеки на параді 9 травня в Москві. Словацький прем’єр висловив невдоволення через спроби «політизувати святкування».

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У січні Володимир Зеленський різко відповів прем’єру Словаччини, дорікнувши йому, що той «обирає Москву замість Америки та інших партнерів». Це сталося на тлі погроз Фіцо заблокувати будь-яку допомогу від ЄС Україні.

Також на початку року Фіцо звинуватив Зеленського у спробі підкупу. Він стверджував, що український президент нібито пропонував йому гроші з активів РФ за членство в НАТО.