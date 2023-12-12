Зустрічі Зеленського у США та ситуація на кордоні з Польщею: головні новини ночі 12 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
- Зеленський зустрівся з президентом Світового банку: що обговорювали Читати далі –>
- Зеленський поспілкувався з розпорядницею МВФ: президент наголосив на економічних досягненнях України Читати далі –>
- "Вдячний усім робітникам, інженерам": у США Зеленський провів зустріч з очільниками американських оборонних компаній Читати далі –>
- У Палаті представників США республіканці можуть розпочати процедуру імпічменту Байдена Читати далі –>
- Поліція взялася розганяти польських перевізників, які перегородили дорогу до України Читати далі –>
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