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Зустрічі Зеленського у США та ситуація на кордоні з Польщею: головні новини ночі 12 грудня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1559
Час на прочитання
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Зустрічі Зеленського у США та ситуація на кордоні з Польщею: головні новини ночі 12 грудня 2023 року

Триває візит Зеленського до США / Фото: Zelenskiy/Official

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

  • Зеленський зустрівся з президентом Світового банку: що обговорювали Читати далі –>
  • Зеленський поспілкувався з розпорядницею МВФ: президент наголосив на економічних досягненнях України Читати далі –>
  • "Вдячний усім робітникам, інженерам": у США Зеленський провів зустріч з очільниками американських оборонних компаній Читати далі –>
  • У Палаті представників США республіканці можуть розпочати процедуру імпічменту Байдена Читати далі –>
  • Поліція взялася розганяти польських перевізників, які перегородили дорогу до України Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1559
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