Зустрічі Зеленського і Путіна найближчим часом не буде: Axios назвало причини

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Попри заяви президента США Дональда Трампа та його адміністрації про можливу швидку зустріч українського лідера Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, найближчими тижнями вона малоймовірна.

Видання Axios пояснило, чому цей саміт фактично заблокований.

Чому зустріч Зеленського і Путіна найближчим часом малоймовірна?

Відсутність інтересу Кремля . За понад 3,5 року повномасштабної війни Путін не проявляв готовності до переговорів із Зеленським.

Позиція Москви. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наголосив, що перед зустріччю лідерів має відбутися саміт на нижчому рівні. Кремль наполягає, що мають бути переговори між делегаціями, а лідери можуть зустрітися лише для підписання угоди.

Розбіжності у ключових питаннях . Україна та Росія мають протилежні позиції щодо гарантій безпеки та територій. Київ категорично відкидає поступки, тоді як Москва вимагає виведення українських військ з Донеччини та Луганщини і «замороження» фронту на Херсонщині й Запоріжжі.

Справжні наміри Путіна. Українські та європейські чиновники вважають, що Кремль намагається створити ілюзію готовності до миру, аби виграти час і переконати Трампа у своїй «конструктивності».

Додаткові деталі

Білий дім заявляв, що Путін нібито погодився на зустріч, а Трамп хотів провести її ще до кінця серпня. Пізніше стало відомо, що президент США планував бути учасником переговорів, але формат змінився: спершу — двостороння зустріч Зеленського і Путіна, далі — можлива тристороння із залученням Трампа.

За даними Axios, саме російський диктатор міг наполягти на форматі без американського лідера, щоб у майбутньому мати можливість легше зірвати саміт.

Ще одне вузьке місце — гарантії безпеки. Трамп припускав, що європейські війська можуть розміститися в Україні після завершення бойових дій, але Кремль категорично проти будь-якої присутності НАТО.

Таким чином, навіть якщо зустріч Зеленського і Путіна відбудеться, експерти вважають її малопродуктивною, адже шансів на укладання мирної угоди наразі немає.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що Зеленський і Путін наразі перебувають «у процесі» організації двосторонньої зустрічі.

За інформацією Sky News, президенти України та Росії можуть зустрітися до кінця серпня. Розглядаються п’ять міст для проведення саміту: Женева, Відень, Рим, Будапешт і Доха. Найімовірнішим місцем зустрічі називають Женеву. Водночас європейські партнери Києва працюють над договором про гарантії безпеки для України, подібним до натівського. Дипломати ЄС вважають, що ці переговори — найкращий шанс для зупинки війни.