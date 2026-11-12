«Зустрічі Зеленського і Путіна ніколи не буде»: дипломат пояснив, чому переговори приречені

Володимир Зеленський та Путін / © ТСН

Реклама

Переговори між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Путіним навряд чи відбудуться, оскільки Кремль не зацікавлений у пошуку компромісу та не визнає права України на існування як незалежної держави.

Таку думку в етері Еспресо висловив український політик і дипломат Роман Безсмертний.

Реклама

За його словами, на нинішні відносини України зі Сполученими Штатами значною мірою впливає хибне переконання президента США Дональда Трампа, що з Кремлем можна домовитися. Дипломат також поставив під сумнів ефективність можливих переговорів на найвищому рівні.

Реклама

Безсмертний наголосив, що Путін не розглядає Україну як рівноправного учасника переговорів і не має наміру укладати з нею компромісні домовленості.

«Зустріч абсолютно нічого не дасть. Більше того, її ніколи не буде. Мушу стверджувати: зустрічі Зеленського і Путіна ніколи не буде. Вона неможлива, бо позиція Путіна зводиться тільки до одного: привезти ключі до Москви, зібрати клейноди і кинути їх до ніг царя, як це століттями відбувалося в певні періоди історії. Але сьогодні цього ніхто не робитиме», — заявив дипломат.

На думку Безсмертного, причина полягає не лише у небажанні російського керівництва йти на поступки. Путін керується власним уявленням про світовий порядок, у якому немає місця незалежній Україні, українцям як окремому народу та розширенню НАТО на схід.

«Путін живе у своєму світі, у світі, в якому немає України як держави, немає українців як етносу, немає НАТО ні в Польщі, ні в Угорщині, ні в Болгарії, ні в Словаччині, ні в Чехії. Воно там за Східною Німеччиною, бо все це називається першопричинами», — пояснив Безсмертний.

Реклама

Дипломат вважає, що нерозуміння справжніх намірів Кремля з боку Дональда Трампа заважає американській адміністрації виробити ефективну стратегію протидії російській агресії спільно із союзниками.

Водночас Безсмертний переконаний, що Путін не здатний самостійно зупинити війну, оскільки її завершення може поставити під загрозу його особисту владу. За словами політика, існування незалежної України становить виклик для самого путінського режиму.

«Путін спрямований тільки на одне — на диктат, на знищення, на війну. Він не може зупинитися. Зупинити війну для московського фюрера — це означає його політичну і фізичну смерть. Він і так розуміє, що Україна — це його погибель. Так воно і буде насправді», — підсумував Роман Безсмертний.

Раніше повідомлялося, що Путін шукає спосіб домовитися про завершення війни в Україні на умовах Кремля, залучивши до цього Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Реклама

Ми раніше інформували, що політолог Володимир Фесенко вважає, що перемовний процес опинився у складній ситуації, а Україні варто переглянути роль своїх представників у переговорах.

Новини партнерів