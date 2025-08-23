Зустріч Зеленського з Путіним: Болтон розкрив можливий сценарій

Колишній радник Трампа Джон Болтон / © Associated Press

Колишній радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон описав сценарій можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Болтон розповів на каналі Еспресо.

На думку ексрадника, зустріч двох лідерів не призведе до криків чи демонстративних виходів, натомість Путін представить бачення російської історії, а Зеленський викладе свою позицію — і жодних результатів не буде.

«Двостороння зустріч двох лідерів, безпосередньо залучених у конфлікт, навряд чи буде драматичною. Не буде ані криків, ані демонстративних виходів. Путін, швидше за все, виголосить тривалу лекцію про своє бачення російської історії, а Зеленський викладе свою позицію. Розмова триватиме годинами, і жодна зі сторін не піде на поступки. Потім, можливо, відбудеться тристороння зустріч», — прокоментував Болтон.

Він вважає, що варто замислитися над наслідками, адже час іде, а зрушень немає жодних. За його словами, три тижні підуть на підготовку двосторонніх переговорів, ще три тижні — на підготовку тристоронніх. А саме так Путін і прагне вести переговори, адже вважає, що з кожним днем упевненості в тому, що Україна матиме достатньо ресурсів для успішної війни, стає все менше, каже Болтон. Тож, на його думку, потрібно зосередитися на тому, що справді має значення.

«Повертаючись до зустрічі у понеділок, 18 серпня, канцлер Німеччини Мерц після її завершення підтвердив, що питання обміну територіями чи землями, як би це не назвати, не підіймалося. Чи означає це, що воно не є важливим? Ні, це свідчить лише про те, що воно настільки складне, що учасники просто не наважилися його зачепити. Замість цього вони звернулися до значно більш розмитої теми — гарантій безпеки, у чому, на їхню думку, легше було досягти згоди», — додав колишній радник Трампа.

Що передувало

Нагадаємо, на рівні лідерів України та агресорки РФ має вирішуватися питання, щоб завершити війну. Втім, росіяни роблять усе, щоб такі переговори не відбулися.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хотів би бути присутнім на першій зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, зазначивши, що президенти України та Росії «не дуже добре між собою ладнають».

Ця заява Трампа пролунала після того, як міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров нещодавно заявив, що зустріч Путіна та Зеленського не запланована, бо її порядок денний «зовсім не готовий».