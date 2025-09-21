Зусилля Трампа приречені на провал: чому зустрічі Зеленського та Путіна не буде

Трампуне вдається посадити за стіл переговорів президентів Укаїни та Росії / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп вважає, що ключем до миру в Україні можуть стати прямі переговори між українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Владіміром Путіним. Попри те, що вже кілька разів з’являлася інформація про готовність обох сторін до такої зустрічі, її проведення є практично нереальним, оскільки кожна зі сторін висуває свої умови.

Таку думку висловив громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус в інтерв’ю «24 Каналу».

Зміна риторики Зеленського та гарантії безпеки

Борис Пінкус зауважив, що раніше Україна не розглядала можливості прямих переговорів з очільником Кремля. Однак, за його словами, ситуація дещо змінилася після зустрічі Зеленського і Трампа 28 лютого. Президент України відмовився від слова «ні», але дає зрозуміти, що готовий до мирних переговорів за умови надання гарантій безпеки.

Пінкус переконаний, що Володимир Зеленський не відступить від вимог щодо гарантій безпеки навіть у майбутньому, якщо прямі переговори все ж таки відбудуться. Проте республіканець мало вірить в особисту зустріч лідерів країн, що воюють четвертий рік поспіль.

Діаметрально протилежні цілі

Головна причина, через яку переговори приречені на провал, полягає в тому, що цілі сторін є діаметрально протилежними.

«Головна ціль Путіна — окупувати всю Україну, а Зеленський не віддасть жодної території», — наголосив Пінкус.

За його словами, якщо переговори і будуть, то лише про заморожування лінії фронту, яка є сьогодні, «і ні метру землі додатково». Це стосується і 25% досі не окупованої Донецької області, на яку претендує Путін.

Крім того, Пінкус зазначив, що перед особистими переговорами сторони зазвичай обмінюються чорновими варіантами пропозицій та узгоджують основні результати заздалегідь. Однак українська та російська сторони ніколи не дійдуть до спільного знаменника.

Мотиви Трампа

Республіканець переконаний, що Дональд Трамп має лише одну мету: будь-якою ціною всадити Зеленського та Путіна за стіл переговорів.

«У Трампа, на жаль, тільки одна ціль: будь-якою ціною всадити їх за стіл переговорів, звернутися до всього світу, зокрема до комітету Нобелівської премії, і сказати: „Подивіться, що я зробив — 3,5 роки триває війна, а я всадив їх за стіл переговорів. Якщо в них не вийде, це вже не моя провина, я зробив все що міг, далі це проблеми їхні та Європи“, — вважає Пінкус.

Нагадаємо, Портников вважає, що позиція Трампа щодо війни в Україні не вплине на перспективи зустрічі Зеленського та Путіна. На думку журналіста, можливий тристоронній саміт за участю трьох президентів взагалі не має сенсу, адже Путін має плани, які неможливо змінити домовленостями.