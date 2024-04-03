"Зв’язані руки": Вашингтон буде шукати способи для екстреної підтримки України

В умовах затягування в Палаті представників рішення про подальшу масштабну допомогу Україні, адміністрація США продовжить шукати способи для того, щоби забезпечити українців новою екстреною підтримкою.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Ми вже запровадили певні екстрені заходи. Ви бачили, як Пентагон зміг дістати $300 мільйонів, щоби підтримати їх (українські сили – ред.) у пакеті екстреної допомоги. Ми продовжимо шукати й дивитися, що ще ми можемо зробити», - зауважив представник Білого дому.

Водночас він підкреслив, що американський уряд досі має «зв’язані руки» в цій ситуації.

«Нам потрібен закон з додатковим фінансуванням», - наголосив представник адміністрації США.

У відповідь на запитання, чи існує «дедлайн», після якого уряд почне робити щось більше для підтримки України, Кірбі зауважив, що цей кінцевий термін настав уже давно, коли президент подав запит до Конгресу з пакетом допомоги.

Він також підкреслив, що через бездіяльність законодавців у Палаті представників українські командири на місцях приймають складні рішення щодо того, як економити боєприпаси та утримувати при цьому позиції.

Нагадаємо, CNN з посиланням на власні джерела повідомило, що спікеру Джонсону загрожує відставка через питання допомоги Україні. Але демократи сигналізують, що вони врятують Джонсона, якщо він подасть законопроєкт про Україну, який вони зможуть підтримати.

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